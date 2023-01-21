№89 Шелтон и №67 Вульф сыграют за четвертьфинал Australian Open

89-я ракетка мира Бен Шелтон и 67-я ракетка мира Джей-Джей Вульф сыграют между собой в четвертом круге .

Оба американца впервые вышли во вторую неделю турнира «Большого шлема».

24-летний Вульф третий раз играет в основной сетке ТБШ (дважды доходил до третьего круга US Open), а 20-летний Шелтон – второй (в прошлом году проиграл на старте ).

Шелтон в этом году вообще впервые в жизни выехал за пределы США.

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