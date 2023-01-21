№89 Шелтон и №67 Вульф сыграют за четвертьфинал Australian Open

Теги Australian Open ATP Джей-Джей Вульф Бен Шелтон Теннис

89-я ракетка мира Бен Шелтон и 67-я ракетка мира Джей-Джей Вульф сыграют между собой в четвертом круге Australian Open.

Оба американца впервые вышли во вторую неделю турнира «Большого шлема».

24-летний Вульф третий раз играет в основной сетке ТБШ (дважды доходил до третьего круга US Open), а 20-летний Шелтон – второй (в прошлом году проиграл на старте US Open).

Шелтон в этом году вообще впервые в жизни выехал за пределы США.

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7 комментариев

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liverpool2101chelsea
Ответ Андрей Фалин
какой то американский челленджер а не большой шлем
университетские разборки голосом екатер85_)
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Йенс Мустерманн
Ну не всё же женщинам отдуваться за теннисную сказку на шлемах со всякими Подорошками, Радукану, Фернандес, Татьяной Марией и т.п.
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liverpool2101chelsea
а ВТА как был, так и будет лучше АТП

МОЁ ПОЧТЕНИЕ, НАСЛЕДНИЦЫ ГРАФ, КОРТ, УИЛЬЯМСЕС ... ХИНГИС, ЛИТТЛ МО, биллиджинкинг ... СЕЛЕШ
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liverpool2101chelsea
похоже возвращаются времена Руседски, Павла румына, Леви, Гросжана, Шуттлеров и прочих йоханссонов))
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Андрей Фалин
какой то американский челленджер а не большой шлем
0
0
0
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Кавабунга Шреддоголовый
Сенсационный американец в 1/4 в Австралии. Ничего нового. Теннис Сандгрен это нам дважды показал. Австралия всегда нас сенсациями балует, каждый год
+4
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+4
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Temer
Два волка сыграют, АУФ!
+7
-1
+6
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