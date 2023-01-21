Руне о падении в 3-м круге: «Было немного страшно. Но это же «Большой шлем», меня ничто не остановит»
10-я ракетка мира Хольгер Руне прокомментировал падение в третьем круге Australian Open, после которого он взял медицинский перерыв – врач осматривал его голеностоп и запястье.
«Я хорошо справился с эмоциями, потому что после падения было немного страшно. Но врач на корте сказал, что переживать не о чем.
Так что я продолжил играть. И это же «Большой шлем», меня ничто не остановит».
В четвертом круге 19-летний датчанин встретится с Андреем Рублевым, у которого выиграл единственный предыдущий матч.
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