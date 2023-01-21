Руне о падении в 3-м круге: «Было немного страшно. Но это же «Большой шлем», меня ничто не остановит»

10-я ракетка мира прокомментировал падение в третьем круге , после которого он взял медицинский перерыв – врач осматривал его голеностоп и запястье.

«Я хорошо справился с эмоциями, потому что после падения было немного страшно. Но врач на корте сказал, что переживать не о чем.

Так что я продолжил играть. И это же «Большой шлем», меня ничто не остановит».

В четвертом круге 19-летний датчанин встретится с , у которого выиграл единственный предыдущий матч.

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