Руне о падении в 3-м круге: «Было немного страшно. Но это же «Большой шлем», меня ничто не остановит»

Теги Australian Open ATP Хольгер Руне Теннис

10-я ракетка мира Хольгер Руне прокомментировал падение в третьем круге Australian Open, после которого он взял медицинский перерыв – врач осматривал его голеностоп и запястье.

«Я хорошо справился с эмоциями, потому что после падения было немного страшно. Но врач на корте сказал, что переживать не о чем.

Так что я продолжил играть. И это же «Большой шлем», меня ничто не остановит».

В четвертом круге 19-летний датчанин встретится с Андреем Рублевым, у которого выиграл единственный предыдущий матч.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Julian Slink
Будет заруба. На открытом харде Рублев опаснее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий