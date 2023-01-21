Рублев о мячах Australian Open: «Очень трудно контролировать. Один раз все летит нормально, другой – пять метров в аут, третий – в корень сетки»

прокомментировал победу над и матч с . В третьем круге он обыграл британца 6:4, 6:3, 6:2 и поговорил с корреспондентом Sports.ru Максимом Янчевским.

– Ты прибавляешь от игры к игре. Сегодня наколотил 60 виннерсов, хотя многие отмечают, что забить эти мячами очень сложно. Поделись ощущениями от сочетаниях этих мячей и кортов.

– Во-первых, корты очень быстрые. И когда жара, я согласен, что этими мячами тяжело пробить навылет, потому что они очень тяжело контролируются.

Сам не понимаю. Раньше было: чем сильнее пытаешься крутить или разгонять, тем он наоборот лучше контролировался. А этими мячами один раз все летит нормально, другой – пять метров в аут, третий – в корень сетки. И это у всех так, а не у меня одного. Все начинают более осторожничать.

– На протяжении этих трех матчей ты чаще стал ходить к сетке – в каждом более 20 раз. Сознательно работаешь и прибавляешь в этом аспекте игры?

– Конечно. Я сейчас стою шестым в мире, и еще много всего можно улучшить в игре. Та же игра у сетки – один компонентов, который можно улучшать и улучшать.

Плюс с таким игроком как Эванс все-таки это очень нужно. Когда он постоянно режет, сам тебя выманивает. У меня приличные по силе удары. Если их правильно использовать, у сетки наоборот еще легче будет завершать комбинации. Сегодня старался при первой возможности это делать, если сравнивать с нашими же прошлыми матчами.

– Дальше – Руне. Что помнишь из матча в Париже?

– Помню, что не хватило чуть-чуть. У меня было вроде шесть брейк-пойнтов – четыре в первой партии, два – они же сетболы – во второй. У него было по одному в каждом из сетов, и он сразу их реализовал.

Могло все сложиться по-другому, особенно во втором сете, когда он со всей силы подал вторую подачу, попал в линию. Нет гарантии, что в следующий раз то же самое будет. Тогда он отыграл хорошо и в итоге вообще выиграл турнир. Молодой, талантливый – точно легко не будет.

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