Шаповалов о работе с психологом: «Он не всесилен. Это мне нужно прибавлять»

Теги Australian Open ATP Денис Шаповалов Теннис

Денис Шаповалов прокомментировал работу с психологом. В третьем круге Australian Open канадец  в пяти сетах проиграл Хуберту Хуркачу.

«Конечно, это помогает справляться с нервами. Но он не всесилен. В конце концов, все зависит от меня. Мне нужно в этом прибавлять».

В матче с Хуркачем Шаповалов проиграл первый сет (подавал на партию), второй (вел с брейком) и пятый (имел четыре брейк-пойнта, чтобы сравнять счет, когда поляк подавал на матч).

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