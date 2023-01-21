Шаповалов о работе с психологом: «Он не всесилен. Это мне нужно прибавлять»

прокомментировал работу с психологом. В третьем круге канадец в пяти сетах проиграл .

«Конечно, это помогает справляться с нервами. Но он не всесилен. В конце концов, все зависит от меня. Мне нужно в этом прибавлять».

В матче с Хуркачем Шаповалов проиграл первый сет (подавал на партию), второй (вел с брейком) и пятый (имел четыре брейк-пойнта, чтобы сравнять счет, когда поляк подавал на матч).

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