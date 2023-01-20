Медведев о том, что выпадет из топ-10: «То, что я сейчас делаю на тренировках и в жизни, должно привести к возвращению хороших результатов»

Теги Даниил Медведев Себастьян Корда Теннис

Даниил Медведев ответил, насколько его удивила игра Себастьяна Корды, в интервью корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

Медведев выбыл в третьем круге Australian Open, проиграв 6:7(7), 3:6, 6:7(4).

– Не то чтобы удивила, он, на самом деле, просто хорошо играл, хорошо принимал. Он играл или чуть лучше своего уровня, или на уровне, на котором он сейчас, потому что он молодой, может быть, он провел хорошую предсезонку и будет играть так весь сезон. Соответственно, 100% с такой игрой будет в топ-10 скоро. Я играл совсем чуть-чуть ниже своего хорошего уровня. В этом и заключалась разница, потому что, в принципе, матч близкий, но в итоге три сета. Я таких матчей тоже много выигрывал, и мне сегодня не хватило этой уверенности в себе, в своих ударах и в каких-то важных моментах.

– За последний год ты ни один крупный титул не защитил, к сожалению. Сейчас выпадешь из топ-10. Как ты оцениваешь эту ситуацию? Понятно, что она расстраивает.

– На самом деле, конечно, обидно, потому что хочется всегда и стоять выше, и играть лучше, и выигрывать большие турниры. Но я чувствую, что то, что я сейчас делаю на тренировках, в жизни, скажем так, должно привести к возвращению хороших результатов. Но даже если не приведет, я делаю все, что могу, и лучше я уже не могу (смеется). Потому что, если ты будешь тренироваться 20 часов в день, это не поможет тебе играть лучше. Поэтому я делаю все от меня зависящее и надеюсь ради себя, ради болельщиков, что результаты вернуться, а главное – вернется игра и такие тяжелые волевые победы.

Медведев провалил Australian Open и выпадет из топ-10. Год назад он был №1 в мире

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10 комментариев

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Аня2209
Честно, не внушает оптимизма данная пк... Даня , будто, потерял свою магию. Его отличительной чертой были : отличный приём , глубокие удары под заднюю, точная подача и классные обводящие . Ничего из этого не было в сегодняшней игре и это Даня не чуть хуже твоего хорошего уровня , а много хуже , к сожалению(
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mr_ h2o
Ответ Назар Игорь
Даня к сожалению уже близок к вылету из десятки, опускается всë ниже и ниже.
он уже вылетел(
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pizzatcarizza
Ответ Назар Игорь
Даня к сожалению уже близок к вылету из десятки, опускается всë ниже и ниже.
он уже вылетел. Добрый вечер,Назар
+1
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+1
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Sawka-promakawka
Ответ Назар Игорь
Даня к сожалению уже близок к вылету из десятки, опускается всë ниже и ниже.
В лайве он уже 12
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0
0
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dimon 2.0
даня, билет купил ?? принеси нам водочки, мы домой летим
+2
-2
0
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Назар Игорь
Ответ Ебздрогыч
С такой игрой Медведева 100% не будет в топ-10
Даня к сожалению уже близок к вылету из десятки, опускается всë ниже и ниже.
+1
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шлеп нога
Щенку указали на место! Браво, Корда!
+2
-4
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Андрей
Даня, верим. Всё будет хорошо. Найдешь себя времени 2021 начала 2022. Ты заслужил больше чем один шлем, так что он точно воздастся. Надо работать над головой и игрой
+6
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Fred Fenster
А ты где будешь с такой игрой?
+2
-2
0
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Ебздрогыч
С такой игрой Медведева 100% не будет в топ-10
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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