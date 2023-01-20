Медведев о том, что выпадет из топ-10: «То, что я сейчас делаю на тренировках и в жизни, должно привести к возвращению хороших результатов»

ответил, насколько его удивила игра , в интервью корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

Медведев выбыл в третьем круге , проиграв 6:7(7), 3:6, 6:7(4).

– Не то чтобы удивила, он, на самом деле, просто хорошо играл, хорошо принимал. Он играл или чуть лучше своего уровня, или на уровне, на котором он сейчас, потому что он молодой, может быть, он провел хорошую предсезонку и будет играть так весь сезон. Соответственно, 100% с такой игрой будет в топ-10 скоро. Я играл совсем чуть-чуть ниже своего хорошего уровня. В этом и заключалась разница, потому что, в принципе, матч близкий, но в итоге три сета. Я таких матчей тоже много выигрывал, и мне сегодня не хватило этой уверенности в себе, в своих ударах и в каких-то важных моментах.

– За последний год ты ни один крупный титул не защитил, к сожалению. Сейчас выпадешь из топ-10. Как ты оцениваешь эту ситуацию? Понятно, что она расстраивает.

– На самом деле, конечно, обидно, потому что хочется всегда и стоять выше, и играть лучше, и выигрывать большие турниры. Но я чувствую, что то, что я сейчас делаю на тренировках, в жизни, скажем так, должно привести к возвращению хороших результатов. Но даже если не приведет, я делаю все, что могу, и лучше я уже не могу (смеется). Потому что, если ты будешь тренироваться 20 часов в день, это не поможет тебе играть лучше. Поэтому я делаю все от меня зависящее и надеюсь ради себя, ради болельщиков, что результаты вернуться, а главное – вернется игра и такие тяжелые волевые победы.

Медведев провалил Australian Open и выпадет из топ-10. Год назад он был №1 в мире

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