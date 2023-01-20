Медведев о медперерыве в третьем круге AO: «Перед матчем немного болела связка. На подаче, возможно, чуть-чуть мешало»

Теги Australian Open ATP Даниил Медведев Себастьян Корда Теннис

Даниил Медведев объяснил, почему взял медперерыв в первом сете против Себастьяна Корды, в интервью корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

Медведев выбыл в третьем круге Australian Open, проиграв 6:7(7), 3:6, 6:7(4).

«Немножко болела кисть. Немного связка почему-то болела перед матчем, почему – не знаю. Работали с физио, но все равно болела, поэтому затейпировали.

Первый гейм я проиграл, мне казалось, что мне мешает этот тейп – хотя, возможно, это [было] не так. Поэтому решил его снять, потому что мне все равно было чуть-чуть больно, поэтому какая разница, с ним больно или без него.

И, в принципе, в розыгрышах меня особо рука не беспокоила, а на подаче, возможно, чуть-чуть мне это мешало. Но опять же, это часть тенниса, поэтому просто обидно, явно ничего серьезного, но обидно, когда такое происходит перед матчем».

Медведев провалил Australian Open и выпадет из топ-10. Год назад он был №1 в мире

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2 комментария

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mr_ h2o
Так себе отмазка, ладно бы в 5 сетах проиграл, может и можно списать на кисть. Но 3-0 улететь далеко не самому сильному сопернику это печаль
0
-3
-3
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dimon 2.0
даня, это уже никому не интирестно. давай, досвиданья
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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