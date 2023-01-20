«Это неуважение к другому игроку!» Australian Open удалил пост о «пекарне Швентек»
Australian Open выложил в соцсетях пост о победе Иги Швентек над Кристиной Букшей в третьем круге турнира – 6:0, 6:1.
В подписи говорилось: «Пекарня Швентек открыта и в Мельбурне», – потому что в первом сете она повесила сопернице баранку, а во втором – хлебную палочку. Эти два изделия и прифотошопили к фотографии польки.
54-я ракетка мира Майар Шериф в ответ написала: «По-моему, выкладывать такие вещи – это неуважение к другому игроку!»
Позже пост пропал из соцсетей Australian Open.
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А огорчать других людей - явное проявление неуважения
😂 🤣