«Это неуважение к другому игроку!» Australian Open удалил пост о «пекарне Швентек»

Теги Australian Open WTA Ига Швентек Майар Шериф Теннис

Australian Open выложил в соцсетях пост о победе Иги Швентек над Кристиной Букшей в третьем круге турнира – 6:0, 6:1.

В подписи говорилось: «Пекарня Швентек открыта и в Мельбурне», – потому что в первом сете она повесила сопернице баранку, а во втором – хлебную палочку. Эти два изделия и прифотошопили к фотографии польки.

54-я ракетка мира Майар Шериф в ответ написала: «По-моему, выкладывать такие вещи – это неуважение к другому игроку!»

Позже пост пропал из соцсетей Australian Open.

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9 комментариев

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Eugenie Nation
Ответ UserFreud
Ну, не знаю, по-моему, это не злая шутка. Такими темпами и выигрыш с баранкой сочтут неуважением к другому игроку))
Это приемлимо для болельщиков или частных лиц. А не для турнира
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Ивакин
Шаг в сторону--расстрел (скоро)
+1
0
+1
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S.Graf
Скоро вообще запретят выигрывать. Это ведь сильно огорчает соперников
А огорчать других людей - явное проявление неуважения
😂 🤣
+4
-1
+3
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sashati
Ну аля федэкспресс, только сладкий пирожок или булочка, из пекарни вестимо)
0
0
0
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UserFreud
Ну, не знаю, по-моему, это не злая шутка. Такими темпами и выигрыш с баранкой сочтут неуважением к другому игроку))
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Derek Apple
Няшки...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pasha Saotsera
Тренировались бы больше, а не плакали
0
0
0
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Dym86
Мта стерилизованный мир. И честные вещи тихо шепчет на кухне :) ой... Скованные одной цепью!
+8
-1
+7
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RAFA_EL
какие неженки
+10
0
+10
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