Швентек о матче с Рыбакиной: «Я проиграла ей в юниорах – очень переживала, потому что матч показывали в интернете»

Теги Australian Open WTA Елена Рыбакина Ига Швентек Теннис

Первая ракетка мира Ига Швентек прокомментировала матч с Еленой Рыбакиной в четвертом круге Australian Open.

– Она очень сильная теннисистка. Мы с ней вместе играли в юниорах, и я знала, что она двигается в правильном направлении. Подача ей очень много дает.

Тактически я пока не подготовлена. Мы с ней играли на выставочном турнире в Дубае, и я отнеслась к этому как к выставке и как к тренировке. Так что трудно из него что-то извлечь. (Рыбакина тогда победила – Sports.ru).

Еще мы играли в Остраве два года назад, и покрытие было таким медленным, что тоже трудно делать какие-то выводы. (Швентек победила в двух сетах – Sports.ru).

Уверена, что тренер подготовит для меня советы. Посмотрим. Сегодня я об этом не думаю.

– Вы с ней играли в юниорах?

– Да, в финале Trofeo Bonfiglio на грунте. Я проиграла. Помню, что очень переживала, потому что матч показывали в интернете. Из-за этого не могла сосредоточиться (улыбается). Сейчас это кажется такой странной историей. Я не знаю, кто на меня смотрит. Это интернет. Он огромный.

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6 комментариев

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Alexander Idelevich
Рыбакина и Пегула на харде должны выносить Игу Швёнтек каждый раз!
+1
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Yo Life
Интересный матч ожидается. Рыбакиной по силам победить, если подача не подведет.
+1
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Великий Алонсо
Ответ ДоминаторТенниса
2-0 от Великой
Не знаю, не факт что Рыбакина так легко победит всё таки
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ДоминаторТенниса
2-0 от Великой
0
0
0
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Dym86
Хочу, чтобы послезавтра Швентек плакала :)
0
-2
-2
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VOLTER
Рыбка забросила удочку и выловила кепку.
0
0
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