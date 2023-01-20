Оже-Альяссим о проклятии Netflix: «Девушка мне сегодня показала. Смешно, как иногда получается»

Теги Australian Open ATP Феликс Оже-Альяссим Break Point Теннис

Седьмая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим прокомментировал проклятье Netflix. Из 10 главных героев первых пяти серий сериала «Брейк-пойнт» только двое еще играют на Australian Open – канадец и Мария Саккари.

«Девушка мне сегодня показала. Я не был в курсе. Да, видел, что люди проигрывают, но даже не задумывался. А она мне показала утром. По-моему, забавно.

Не думаю, что это связано. Не знаю. Может, проигравшие считают, что как-то связано. Но вряд ли. Не думаю, что это как-то связано.

А вообще смешно, как иногда получается».

Красивая Шарапова, депрессия и незримый Надаль – это сериал Netflix про теннис. Картинка яркая, но суть хромает

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1 комментарий

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Leo Bonart
Медведев явно что-то знал, когда отказывался сниматься
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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