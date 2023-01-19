Netflix о том, что 8 из 10 героев теннисного сериала уже вылетели с AO: «Это просто совпадение»
Netflix прокомментировал, что 8 из 10 героев теннисного сериала Break Point уже вылетели с Australian Open. Из снявшихся там игроков в сетке остаются Мария Саккари и Феликс Оже-Альяссим.
«Уточняем: это чистое совпадение...🙄».
Красивая Шарапова, депрессия и незримый Надаль – это сериал Netflix про теннис. Картинка яркая, но суть хромает
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