Netflix о том, что 8 из 10 героев теннисного сериала уже вылетели с AO: «Это просто совпадение»

Netflix прокомментировал, что 8 из 10 героев теннисного сериала Break Point уже вылетели с Australian Open. Из снявшихся там игроков в сетке остаются Мария Саккари и Феликс Оже-Альяссим.

«Уточняем: это чистое совпадение...🙄».

Красивая Шарапова, депрессия и незримый Надаль – это сериал Netflix про теннис. Картинка яркая, но суть хромает

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