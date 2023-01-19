Netflix о том, что 8 из 10 героев теннисного сериала уже вылетели с AO: «Это просто совпадение»

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Netflix прокомментировал, что 8 из 10 героев теннисного сериала Break Point уже вылетели с Australian Open. Из снявшихся там игроков в сетке остаются Мария Саккари и Феликс Оже-Альяссим.

«Уточняем: это чистое совпадение...🙄».

Красивая Шарапова, депрессия и незримый Надаль – это сериал Netflix про теннис. Картинка яркая, но суть хромает

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2 комментария

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encaro_one
Ответ Tarkovski
Прям как у Агаты Кристи в известном романе )
Одно время удивился, что оригинальное название не десять негритят в уменьшительно-ласкательном, а Ten Little Niggers - "десять маленьких ниггеров" ) ...
Правда сейчас называют "И никого не стало".
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tarkovski
Прям как у Агаты Кристи в известном романе )
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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