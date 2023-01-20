Рыбакина о том, что на AO играла на мелких кортах, хотя она чемпионка ТБШ: «Нужно больше выигрывать. Может, в следующий раз первый матч поставят не на 13-й корт»

Теги Australian Open WTA Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина прокомментировала то, что первые два матча Australian Open играла на мелких кортах, хотя она действующая чемпионка «Уимблдона».

«Меня это не волнует. После «Уимблдона» было непросто с расписаниями и так далее. Но я приезжаю играть в теннис. Сейчас хорошо себя чувствую. И не имеет значения, на каком корте я играю.

Наверное, это должно мотивировать на то, чтобы еще больше выигрывать. Может быть, в следующий раз мой первый матч поставят не на 13-й корт (улыбается).

Но вообще это не имеет значения. Я просто хочу как можно больше выигрывать».

В четвертом круге Рыбакина встретится с первой ракеткой мира Игой Швентек.

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5 комментариев

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Veneno
Елена такая хорошая, это видно по ее поведению, интервью и так далее. Самый светлый человек в женском туре
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Medik99
Мало пиара плюс играет практически не показывая эмоции: без "камонов" и размахивающих кулачков. Такие теннисистки похоже не в тренде.
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Мария Ефремова
Зато Гауф, которая ничего не выиграла, играет только на центральных кортах на всех шлемах
+1
-1
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Кавабунга Шреддоголовый
Теперь со Шпунтиком на РЛА сыграешь
0
0
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Dym86
Ну теперь то со Швентек наверняка на центральный поставят :)
+3
0
+3
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