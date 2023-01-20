Рыбакина о том, что на AO играла на мелких кортах, хотя она чемпионка ТБШ: «Нужно больше выигрывать. Может, в следующий раз первый матч поставят не на 13-й корт»
Елена Рыбакина прокомментировала то, что первые два матча Australian Open играла на мелких кортах, хотя она действующая чемпионка «Уимблдона».
«Меня это не волнует. После «Уимблдона» было непросто с расписаниями и так далее. Но я приезжаю играть в теннис. Сейчас хорошо себя чувствую. И не имеет значения, на каком корте я играю.
Наверное, это должно мотивировать на то, чтобы еще больше выигрывать. Может быть, в следующий раз мой первый матч поставят не на 13-й корт (улыбается).
Но вообще это не имеет значения. Я просто хочу как можно больше выигрывать».
В четвертом круге Рыбакина встретится с первой ракеткой мира Игой Швентек.
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