Рыбакина о том, что на AO играла на мелких кортах, хотя она чемпионка ТБШ: «Нужно больше выигрывать. Может, в следующий раз первый матч поставят не на 13-й корт»

прокомментировала то, что первые два матча играла на мелких кортах, хотя она действующая чемпионка « ».

«Меня это не волнует. После «Уимблдона» было непросто с расписаниями и так далее. Но я приезжаю играть в теннис. Сейчас хорошо себя чувствую. И не имеет значения, на каком корте я играю.

Наверное, это должно мотивировать на то, чтобы еще больше выигрывать. Может быть, в следующий раз мой первый матч поставят не на 13-й корт (улыбается).

Но вообще это не имеет значения. Я просто хочу как можно больше выигрывать».

В четвертом круге Рыбакина встретится с первой ракеткой мира .

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