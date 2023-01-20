Стефанос Циципас: «Перед матчем увидел Маррея и подумал: что он здесь делает? ему спать нужно»

прокомментировал то, что и доиграли матч в 4:06 утра.

– Вы, наверное, спали, но мне интересно, вы следили за матчем?

– Наверное, спал (улыбается)? В четыре утра?

– Вы не видите проблемы в том, что матчи заканчиваются так поздно?

– Энди точно сейчас не весело. Я видел его сегодня перед матчем и подумал: что он здесь делает? ему спать нужно (улыбается).

У тенниса такая природа. Нужно с этим как-то справляться. Что тут поделаешь? Никакие правила нарушены не были. Матч начался в 10 вечера. Коккинакис его затянул, Маррей тоже его затянул.

Мне кажется, теннису нравятся такие матчи, потому что в них есть история, они запоминаются. Я, например, четко помню матч против , [который закончился в 4:33 утра].

Конечно, это волшебный момент. Конечно, не для проигравшего, ему очень больно. С одной стороны, больно, а с другой – даже хорошо. Не будет акклиматизации, когда вернешься в Европу (улыбается).

🤯 Сверхчеловечище! У Маррея безумный камбэк – за 6 часов в 35 лет с железным бедром

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе