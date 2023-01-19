Australian Open: Даниил Медведев — Себастьян Корда прямая трансляция матча 20.01.2023

Российский теннисист Даниил Медведев в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису 20 января встретится с американцем Себастьяном Кордой. Матч начнется не ранее 12:15 по московскому времени.

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Поединок состоится на центральном корте турнира на корте Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Новый поход к финалу на Australian Open Даниил Медведев начал с места в карьер, одержав две безоговорочные победы. В первом круге россиянин переиграл американца Маркоса Гирона, а во втором австралийца Джона Миллмана. В обоих матчах Данилу для победы хватило трех сетов, разве что против Миллмана пришлось потратить чуть больше усилий. Пока на турнире случилась одна громкая сенсация, когда во втором круге выбыл Рафаэль Надаль, и вряд ли Даниил захочет стать автором второй.

Себастьян Корда также уверенно прошел первые два круга чемпионата. В первом матче он переиграл чилийца Кристиана Гарина, а во втором был сильнее японца Есуки Ватануки. Причем матч второго круга американцу дался намного легче, поскольку с Гарином пришлось играть четыре сета. Корда уже побеждал на турнире Australian Open в 2018 году, правда среди юниоров. Теперь другая мечта — стать первым среди взрослых.

На счету теннисистов всего одна очная встреча, которая состоялась в 2021 году на мастерсе в Париже. Турнир проходил на харде, и в третьем круге Даниил Медведев сумел переиграть Корду в трех сетах. Букмекеры считают, что реванш не состоится. Winline предлагает на победу россиянина коэффициент 1,22, выигрыш Корды оценивается коэффициентом 4,50.

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