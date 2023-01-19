Швентек — Букша прогноз на матч третьего круга Australian Open 2023

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швентек закономерно и ожидаемо вышла в третий круг, где ей будет противостоять Кристина Букша, испанка молдавского происхождения. Матч состоится 20 января на корте Margaret Court Arena, ориентировочное начало не ранее 07:00 по московскому времени.

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Ига Швентек обладает уже большим количеством титулов, многим другим такое не удается за целую карьеру, а тут у польки в активе две победы на Открытом чемпионате Франции, один титул на US Open и, кажется, это только начало. Если все будет в порядке с молодой теннисисткой, то только вопрос времени, сколько титулов оне еще сможет завоевать. Пока на очереди Австралиан Опен, где она в первом круге встречалась с теннисисткой из Германии Юле Нимайер и выиграла в двух сетах. Второй матч для первой ракетки мира сложился также несложно, она встречалась с Камилой Осорио и победила 6 : 2, 6 : 3. Кристина Букша шестая в Испании и как раз замыкает первую сотню мирового рейтинга. Два года назад она выходила в третий раунд турнира в Уимблдоне и вот снова подобный успех только в Австралии. Кристина в последнее время прогрессирует. В основную сетку она пробивалась через квалификацию, и в первом круге ей предстоял матч с Евой Лис из Германии. Спортсменкам пришлось играть три сета, причем в первом испанка уступила, но затем собралась и легко довела дело до победы. Второй матч дался намного сложнее. В соперницах была Бьянка Андрееску из Канады. Все решилось во втором сете, который Букша выиграла на тай-брейке. Третий она взяла без особых проблем.

покрытие корта — хард

рейтинг WTA Швентек — 1

победы/поражения Швентек в 2023 году — 5/1

победы/поражения Швентек на харде — 5/1

Рейтинг WTA Букши — 100

победы/поражения Букши в 2023 году — 5/1

победы/поражения Букши на харде — 5/1

Факты и статистика перед матчем Швентек — Букша

Пять из шести последних матчей на харде Ига Швентек выиграла в двух сетах. В свою очередь Кристина Букша потерпела поражения в семи из последних десяти матчей с соперницами из первой полусотни мирового рейтинга.

Статистика личных встреч Швентек — Букша

Ранее спортсменки на теннисных кортах не пересекались.

Прогноз на матч Швентек — Букша

Прогноз в общем-то несложный. Встречаются первая и сотая ракетка мира и сложно сказать, что Иге может помешать одержать очередную победу. У букмекеров разрыв в коэффициентах самый большой на матчах первого дня третьего круга. Winline предлагает на победу Швентке коэффициент 1,03, выигрыш <eris оценивается коэффициентом — 13,00.

Наш прогноз: Полька не испытает в этом матче никаких проблем и легко пройдет в четвертый круг, победив в двух сетах.

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