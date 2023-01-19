Впервые с 2002-го в третьем круге Australian Open не будет никого из топ-3 ATP

Вторая и третья ракетка мира и выбыли во втором круге .

Испанец в среду проиграл (4:6, 4:6, 5:7), норвежец в четверг – (3:6, 5:7, 7:6(4), 2:6).

Таким образом, впервые с 2002 года в третьем круге в Мельбурне не будет никого из топ-3 .

Напомним, лидер рейтинга пропускает «Большой шлем» из-за травмы, полученной на тренировке.

В 2002-м №1 и №2 выбыли в первом круге, а №3 не участвовал.

Надаль быстро вылетел с Australian Open из-за новой травмы. Жена плакала на трибуне

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе