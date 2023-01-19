Впервые с 2002-го в третьем круге Australian Open не будет никого из топ-3 ATP

Теги Рафаэль Надаль Ллейтон Хьюитт Андре Агасси Australian Open Густаво Куэртен ATP Каспер Рууд Карлос Алькарас Теннис

Вторая и третья ракетка мира Рафаэль Надаль и Каспер Рууд выбыли во втором круге Australian Open.

Испанец в среду проиграл Маккензи Макдональду (4:6, 4:6, 5:7), норвежец в четверг – Дженсону Бруксби (3:6, 5:7, 7:6(4), 2:6).

Таким образом, впервые с 2002 года в третьем круге в Мельбурне не будет никого из топ-3 ATP.

Напомним, лидер рейтинга Карлос Алькарас пропускает «Большой шлем» из-за травмы, полученной на тренировке.

В 2002-м №1 Ллейтон Хьюитт и №2 Густаво Куэртен выбыли в первом круге, а №3 Андре Агасси не участвовал.

Надаль быстро вылетел с Australian Open из-за новой травмы. Жена плакала на трибуне

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Пригода
Ответ Антон Кривоногов
Монстров, таких как Федерер Надаль Джокович, которые месяцами-годами держали уровень теперь нет. И кто их заменит пока не понятно.
Ну и Даня не должен разочаровать, все таки он игроков ниже классом обыгрывает практически в любом состоянии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Шептухин
Ответ Антон Кривоногов
Монстров, таких как Федерер Надаль Джокович, которые месяцами-годами держали уровень теперь нет. И кто их заменит пока не понятно.
Ну Новак то есть , то что он не номер 1 до сих пор просто стечение ковидных обстоятельств.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Кривоногов
Монстров, таких как Федерер Надаль Джокович, которые месяцами-годами держали уровень теперь нет. И кто их заменит пока не понятно.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Шептухин
Главное , чтобы там был топ-топович(((
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nick-basil
Руд никудышний "топ".
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
encaro_one
И вот за такой нестабильный теннис мужчины требуют равную оплату с женщинами ...
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий