Впервые с 2002-го в третьем круге Australian Open не будет никого из топ-3 ATP
Вторая и третья ракетка мира Рафаэль Надаль и Каспер Рууд выбыли во втором круге Australian Open.
Испанец в среду проиграл Маккензи Макдональду (4:6, 4:6, 5:7), норвежец в четверг – Дженсону Бруксби (3:6, 5:7, 7:6(4), 2:6).
Таким образом, впервые с 2002 года в третьем круге в Мельбурне не будет никого из топ-3 ATP.
Напомним, лидер рейтинга Карлос Алькарас пропускает «Большой шлем» из-за травмы, полученной на тренировке.
В 2002-м №1 Ллейтон Хьюитт и №2 Густаво Куэртен выбыли в первом круге, а №3 Андре Агасси не участвовал.
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