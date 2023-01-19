Рууд о медперерыве в матче с Бруксби: «Есть небольшое напряжение и легкая боль в мышцах живота. Эта проблема у меня около двух лет»

поделился эмоциями после вылета с . Во втором круге он проиграл – 3:6, 5:7, 7:6(4), 2:6.

– Что вы сказали ему у сетки? Насколько эти две недели оправдали ваши ожидания от себя?

– Сказал, что он молодец и раздражающе хорошо сегодня играл (улыбается).

У нас было много интересных разменов, в которых мы бегали и не то чтобы играли в кошки-мышки, но он атаковал, потом, возможно, снова я контролировал игру, и наконец он как-то угадывал направление или опять возвращался в розыгрыш. Инициатива постоянно переходила.

Поэтому обидно, когда понимаешь, что у тебя есть преимущество в розыгрыше, а потом соперник тащит, как он это сделал, например, в последнем гейме: он пробил резаным по линии – единственный удар, который он мог тогда сыграть, и ему это удалось.

Это расстраивает и раздражает одновременно, но нужно отдать ему должное, потому что он держался и здорово бился. Это был тяжелый матч в плане физики – почти четыре часа и четыре сета. Он хорошо боролся, и, похоже, продолжительность матча на него не повлияла.

Да, я просто сказал: «Удачи дальше на турнире».

– Вам сегодня не повезло. По какой причине вы взяли медперерыв, в чем была проблема, насколько она вам мешала и беспокоило ли вас это перед матчем?

– Да, есть небольшое напряжение и легкая боль в мышцах живота. Вообще-то, эта проблема у меня около двух лет, с тех пор как я потянул мышцы здесь в четвертом круге. Она все еще немного беспокоит. Впереди четыре-пять недель, когда я буду не так много подавать и смогу немного восстановиться, и надеюсь, это поможет справиться, потому что так происходит не в первый раз.

Работа с физиотерапевтом должна немного помочь. Сейчас левая сторона зажата при подаче.

Это не так сильно на меня повлияло, но во втором сете я испытывал дискомфорт. В третьем и четвертом я мог подавать посвободнее, и мышцам живота было полегче.

Я надеюсь, что ничего серьезного, но иногда случается рецидив, поэтому нужно разобраться. Надеюсь, что смогу надолго избавиться от этой проблемы.

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