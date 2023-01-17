Australian Open: Арина Соболенко — Шелби Роджерс прямая трансляция матча 19.01.2023

Теги Australian Open WTA Шелби Роджерс Арина Соболенко Теннис

Белорусская теннисистка Арина Соболенко во втором круге Открытого чемпионата Австралии проведет встречу с американкой Шелби Роджерс. Их поединок состоится 19 января.

Матч начнется не ранее 06:00 часов по московскому времени. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Арина Соболенко начала год будто не заканчивался минувший. На турнире в Аделаиде она одержала пять побед подряд и завоевала свой очередной титул. Теперь она стремится как минимум повторить достижение прошлого года на Australian Open, когда она смогла выйти в 1/16 финала. В первом круге Арина встречалась с опытной чешской теннисисткой Терезой Мартинцовой, но не испытала никаких проблем, отдав своей сопернице гейм в первой партии, а во второй сделав брейк. Теперь на ее пути сильная американка.

Шелби Роджерс в первом круге выступила также успешно. Играла она с Арианной Хартоно из Нидерландов, спортсменкой, занимающей место в третьей сотне рейтинга. Американка не испытала особых проблем и выиграла в двух сетах. На Открытом чемпионате Австралии она тоже доходила до четвертого круга, но в мастерстве все же уступает Соболенко. Предложить на корте она может мощные подачи и удары, но Арина должна с ними справиться.

Ранее они встречались дважды, и оба матча состоялись в прошлом году. Сначала на турнире в Нидерландах Libema Open, затем в США Western & Southern Open. В обоих встречах верх взяла белоруска. Сложнее получилось на родине Роджерс, где пришлось играть три сета. Букмекеры считают, что и на этот раз Соболенко окажется сильнее. На ее победу Winline предлагает коэффициент 1,27, выигрыш Роджерс оценивается коэффициентом 3,85.

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