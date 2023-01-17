Александрова — Таунсенд прогноз на матч второго круга Australian Open 2023

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На текущем Открытом чемпионате Австралии по теннису матчи российских и американских теннисисток между собой поставлены на поток и в очередном из них во втором круге встретятся Екатерина Александрова и Тэйлор Таунсенд. Их матч начнется ориентировочно не ранее 03:00 по московскому времени.

Екатерина Александрова третья ракетка России и входит в ТОП-20 теннисисток мира. Она давно находится на подступах к элите, но крупные успехи на поток поставить пока не может. Она трижды выигрывала турнира WTA Tour и одержала шесть побед на турнирах рангом ниже. На турнирах Большого шлема успехи пока относительные. Максимум чего ей удавалось добиться — выхода в третий круг на Australian Open в 2020 и 2021 годах и то же самое на Roland Garros, но одним годом ранее. Теперь у нее очередная попытка как минимум повторить свое достижение, а при благоприятном жребии пройти дальше. В первом круге она встречалась с бельгийкой Исалин Бонавентюр и одержала легкую победу, отдав сопернице всего три гейма. Тэйлор Таунсенд лишь 17-я ракетка Соединенных Штатов, при этом нужно учитывать огромную конкуренцию в этой стране. В своей карьере она побеждала только на турнирах ITF, но зато на Больших шлемах проходила дальше своей будущей соперницы. В 2019 году она играла в четвертом круге Открытого чемпионата США. В первом матче текущего чемпионата она встречалась с француженкой Диан Парри и победила тоже очень легко, отдав ей по гейму в каждом из сетов. Но Александрова соперница совсем другого уровня.

  • покрытие корта — хард
  • рейтинг WTA Александровой — 18
  • победы/поражения Александровой в 2023 году — 2/1
  • победы/поражения Александровой на харде — 2/1
  • Рейтинг WTA Таунсенд — 135
  • победы/поражения Таунсенд в 2023 году — 1/2
  • победы/поражения Таунсенд на харде — 1/2

Факты и статистика перед матчем Александрова — Таунсенд

Екатерина Александрова снялась с турнира в Аделаиде и, наверное, правильно сделала, пусть это и выглядело перестраховкой. Статистика в матчах с соперницами из первой двадцатки рейтинга у Тэйлор Таунсенд не самая хорошая. В десяти последних таких матчах она проиграла восемь раз.

Статистика личных встреч Александрова — Таунсенд

Ранее теннисистки на турнирах не встречались ни разу.

Прогноз на матч Александрова — Таунсенд

Обе находятся в хорошей форме. Цифры рейтинга не должны обманывать. Тэйлор играет в хороший теннис и может обыграть любую спортсменку. Александровой при этом нужно верить в свои силы. Букмекеры отдают небольшое преимущество россиянке. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,44, выигрыш Таунсенд оценивается коэффициентом 2,80.

Наш прогноз: его сделать сложно. Кажется, все факты и цифры говорят в пользу Екатерины, но Тэйлор очень опасна. Нам предстоит увидеть три сета, но победа окажется все-таки на стороне россиянки.

Результаты Australian Open 2023

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