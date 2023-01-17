Соболенко — Роджерс прогноз на матч второго круга Australian Open 2023

Первая ракетка Республики Беларусь Арина Соболенко прошла первый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису и во втором раунде сыграет с девятой ракеткой США Шелби Роджерс. Матч состоится 19 января, начало не ранее 06:00 по московскому времени.

Арина Соболенко ворвалась в элиту мирового женского тенниса как когда-то это сделал ее соотечественница Виктория Азаренко. В 2021 году Арина стала второй в рейтинге WTA и с тех пор продолжает удерживать этот уровень. Прошлый год она закончила на пятой позиции и планирует выступить на Australian Open как можно успешнее. Если на Уимблдоне и Открытом чемпионате США она доходила до полуфинала, но на кортах Мельбурн-парка ее потолок это 1/16 финала. Новый поход на вершину она начала с победы в первом круге над чешской теннисисткой Терезой Мартинцовой. Та явно уступила белоруске по многим компонентам, в результате Арина легко взяла верх в двух сетах. Американка Шелби Роджерс это уже несколько иной уровень. Пусть она далеко не самая сильная американка, да и в общем рейтинге WTA она находится на 51-й позиции, тем не менее ее теннис отличается мощью, агрессивным нападением и хорошими подачами. В Австралии ее потолок это четвертый раунду, куда она прошла в 2021 году. В первом матче текущего турнира она легко в двух сетах переиграла Арианну Хартоно из Нидерландов. Второй матч будет куда сложнее.

покрытие корта — хард

рейтинг WTA Соболенко — 5

победы/поражения Соболенко в 2023 году — 5/0

победы/поражения Соболенко на харде — 5/0

Рейтинг WTA Роджерс — 51

победы/поражения Роджерс в 2023 году — 4/3

победы/поражения Роджерс на харде — 4/3

Факты и статистика перед матчем Соболенко — Роджерс

Обе соперницы доходили до 1/16 финала на Открытом чемпионате Австралии, но Арина дошла до этой стадии в прошлом году. Кроме того, на ее счету январская победа на турнире в Аделаиде.

Статистика личных встреч Соболенко — Роджерс

Ранее теннисистки встречались между собой дважды, причем обе встречи состоялись в 2022 году. В июне на травяном турнире в Нидерландах они обе дошли до полуфинала, где Соболенко оказалась сильнее в двух сетах, причем второй взяла под ноль. В августе на турнире в США они играли уже на харде и встретились в третьем круге. Итог тот же, но пришлось играть уже три сета.

Прогноз на матч Соболенко — Роджерс

Арине главное решить свои психологические проблемы, которые порой возникают у нее по ходу матчей. По уровню своего тенниса она явно превосходит Роджерс и должна проходить дальше. Того же мнения придерживаются и букмекеры. Winline предлагает на победу Соболенко коэффициент 1,27, успех Роджерс оценивается коэффициентом 3,85.

Наш прогноз: Роджерс может создать белоруске проблемы, как это было во время их последней встречи, но Арина их преодолеет и выйдет в третий круг.

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