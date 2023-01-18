Хачанов о том, что проиграл розыгрыш из 70 ударов: «Сразу вспомнил такой же из 50 ударов на US Open, который тоже проиграл»

Теги Australian Open Джейсон Кублер Карен Хачанов Теннис

Карен Хачанов прокомментировал то, что проиграл размен из 70 ударов в матче с Джейсоном Кублером. После него он проиграл второй сет, но в итоге победил – 6:4, 5:7, 6:4, 6:2.

– Сразу вспомнил 50 ударов в полуфинале US Open с Руудом?

– После того, как проиграл этот розыгрыш, вспомнил про тот в Нью-Йорке, который тоже проиграл. Я все хотел выиграть такой длинный розыгрыш.

В такие моменты ты не то чтобы хочешь не ошибиться, а в один момент, если есть возможность, все равно нужно увеличивать темп и сыграть более агрессивно. Но опять же психологически ты хочешь показать сопернику, что сам не ошибешься и просто так ничего не отдашь.

Чисто по ощущениям – тут нет каких-то правильных указаний, захотел бы ударить, может быть, ошибся бы. Ну и в конце концов ему нереально повезло, мяч коснулся сетки, но розыгрыш сам по себе был очень классный. – Можно сказать, что такой один мяч фактически выбил тебя из колеи до конца сета?

– Я бы не сказал, что это очень сильно повлияло. Хотя понятно, что он воспрял – стадион, трибуны в этот момент были на кураже. Энергетика зашкаливает. Если публика за тебя, то она сильно гонит вперед.

Не скажу, что сделал что-то неправильно, все было под контролем, с 5:3 проиграл сет 5:7 фактически из ниоткуда. Почувствовал, что он начал больше входить в корт, и у него все получалось. Может, я чуть где-то поджался, но это игровой момент, и сет улетел неожиданно, – приводит слова Хачанова корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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2 комментария

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costa0545
Главное результат, матч выиграл и молодец.
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Dm ycontact
Рад за Карена, что выиграл матч. Это намного лучше, чем выиграть один розыгрыш.
+11
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+11
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