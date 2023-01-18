Хачанов о том, что проиграл розыгрыш из 70 ударов: «Сразу вспомнил такой же из 50 ударов на US Open, который тоже проиграл»

прокомментировал то, что проиграл размен из 70 ударов в матче с Джейсоном Кублером. После него он проиграл второй сет, но в итоге победил – 6:4, 5:7, 6:4, 6:2.

– Сразу вспомнил 50 ударов в полуфинале с ?

– После того, как проиграл этот розыгрыш, вспомнил про тот в Нью-Йорке, который тоже проиграл. Я все хотел выиграть такой длинный розыгрыш.

В такие моменты ты не то чтобы хочешь не ошибиться, а в один момент, если есть возможность, все равно нужно увеличивать темп и сыграть более агрессивно. Но опять же психологически ты хочешь показать сопернику, что сам не ошибешься и просто так ничего не отдашь.

Чисто по ощущениям – тут нет каких-то правильных указаний, захотел бы ударить, может быть, ошибся бы. Ну и в конце концов ему нереально повезло, мяч коснулся сетки, но розыгрыш сам по себе был очень классный. – Можно сказать, что такой один мяч фактически выбил тебя из колеи до конца сета?

– Я бы не сказал, что это очень сильно повлияло. Хотя понятно, что он воспрял – стадион, трибуны в этот момент были на кураже. Энергетика зашкаливает. Если публика за тебя, то она сильно гонит вперед.

Не скажу, что сделал что-то неправильно, все было под контролем, с 5:3 проиграл сет 5:7 фактически из ниоткуда. Почувствовал, что он начал больше входить в корт, и у него все получалось. Может, я чуть где-то поджался, но это игровой момент, и сет улетел неожиданно, – приводит слова Хачанова корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Подписывайтесь на авторский телеграм-канал Максима Янчевского