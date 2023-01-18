Даниил Медведев: «Многие, наверное, видели фото Фучовича после матча. У меня мышцы чуть меньше»

Теги Australian Open ATP Джон Миллман Мартон Фучович Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев рассказал, почему показал бедро после победы во втором круге Australian Open. Он обыграл Джона Миллмана – 7:5, 6:2, 6:2.

«В какой-то момент я думал, что физически мне будет очень тяжело. И никогда не знаешь, что может случиться – у меня бывают судороги, иногда не хватает сил. Но сегодня я потрясающе себя чувствовал и решил так показать свою силу (усмехается).

Еще многие, наверное, видели фото Мартона после матча.

У меня мышцы чуть меньше, чем у него, так что я так еще и над собой посмеялся.

У меня, конечно, есть мышцы, но не так много».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
Как же печально видеть Даню под номером 7. Не его это место.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuillermoCoria
Ответ cosset
Фучович просто Халк какой-то) Медведев рядом с ним как школьница)
Ну и пусть на конкурс культуристов идёт. Не считая Надаля - посмотрите, Федерер, Джоковичу - великие, а дрыщи по сути.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igor nn
Мартон хорош в плане тела..Но мышцы требуют дополнительного кислорода..для тенииса он перекачан.И в рейтинге в конце 6 десятка..Через месяц 31 год уже.Если Медведев так накачается..то перестанет тащить по углам.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JustF0rTheW1n322
Все эти мышцы не помогли обыграть соперника 3-0; аж целых 5 сетов потребовалось. Лул.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cosset
Ответ Великий Алонсо
Фучович по сравнению с тобой просто Аполлон, он секси, а ты антисекс 😂😂👎👎
ты Коленьку вспомни! вот кто был вылитый "анти")))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cosset
Фучович просто Халк какой-то) Медведев рядом с ним как школьница)
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Фучович по сравнению с тобой просто Аполлон, он секси, а ты антисекс 😂😂👎👎
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rjcnbr
Ну так чисто случайно левое бедро показал
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кагов
Мышцы как у Осминога! Ждём Даню в финале! Надо рейтинг защищает!
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Czarn
Самокритично 😃 И смешно😂
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий