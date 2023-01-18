Даниил Медведев: «Многие, наверное, видели фото Фучовича после матча. У меня мышцы чуть меньше»
Даниил Медведев рассказал, почему показал бедро после победы во втором круге Australian Open. Он обыграл Джона Миллмана – 7:5, 6:2, 6:2.
«В какой-то момент я думал, что физически мне будет очень тяжело. И никогда не знаешь, что может случиться – у меня бывают судороги, иногда не хватает сил. Но сегодня я потрясающе себя чувствовал и решил так показать свою силу (усмехается).
Еще многие, наверное, видели фото Мартона после матча.
У меня мышцы чуть меньше, чем у него, так что я так еще и над собой посмеялся.
У меня, конечно, есть мышцы, но не так много».
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