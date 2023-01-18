Надаль – судье: «В других матчах я хотя бы за полотенцем могу сходить. С вами – постоянно спешу»

Теги Рафаэль Надаль Australian Open Маккензи Макдональд судьи Теннис

Рафаэль Надаль пожаловался судье, что она слишком быстро запускает секундомер между розыгрышами. Уступая с двойным брейком Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open, он обратился к Марьяне Велович.

«В других матчах я хотя бы за полотенцем могу сходить. С вами – даже не могу. Постоянно спешу. Даже если просто подаю, без полотенца, смотрю на часы, а там уже – пять, четыре, три...

Полотенце там, на другом конце корта. Вы не знаете».

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5 комментариев

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nicckk
Да Рафа это проблема. Спокойно не почесаться даже.
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Наглая Кайса
Ответ Араик Оганесян
Это одно из лучших достижений в теннисе - что боллбоям запретили подавать полотенце. Никогда не понимал, почему эти парни и девушки должны брать в руки их потные полотенца и, как рабы, бежать подавать, потом ждать, когда их вышвырнут обратно. Особенно Надаль, при всех своих хороших качествах, швырял, даже не глядя. При этом им даже какие-нибудь перчатки не выдавали, всё голыми руками.
Особенно Вердаско мерзко отличился. Желаю, чтобы с его сыном так обращались в будущем как он с бедными боллбоями.
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Stivi M.D.
Ответ Араик Оганесян
Это одно из лучших достижений в теннисе - что боллбоям запретили подавать полотенце. Никогда не понимал, почему эти парни и девушки должны брать в руки их потные полотенца и, как рабы, бежать подавать, потом ждать, когда их вышвырнут обратно. Особенно Надаль, при всех своих хороших качествах, швырял, даже не глядя. При этом им даже какие-нибудь перчатки не выдавали, всё голыми руками.
Им за это платят как бы по несколько сот долларов за игровой день, что ты бред то несешь, это была их работа
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-1
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LetTong
Ответ Араик Оганесян
Это одно из лучших достижений в теннисе - что боллбоям запретили подавать полотенце. Никогда не понимал, почему эти парни и девушки должны брать в руки их потные полотенца и, как рабы, бежать подавать, потом ждать, когда их вышвырнут обратно. Особенно Надаль, при всех своих хороших качествах, швырял, даже не глядя. При этом им даже какие-нибудь перчатки не выдавали, всё голыми руками.
Согласен
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Араик Оганесян
Это одно из лучших достижений в теннисе - что боллбоям запретили подавать полотенце.
Никогда не понимал, почему эти парни и девушки должны брать в руки их потные полотенца и, как рабы, бежать подавать, потом ждать, когда их вышвырнут обратно. Особенно Надаль, при всех своих хороших качествах, швырял, даже не глядя.
При этом им даже какие-нибудь перчатки не выдавали, всё голыми руками.
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