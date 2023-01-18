Надаль – судье: «В других матчах я хотя бы за полотенцем могу сходить. С вами – постоянно спешу»
Рафаэль Надаль пожаловался судье, что она слишком быстро запускает секундомер между розыгрышами. Уступая с двойным брейком Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open, он обратился к Марьяне Велович.
«В других матчах я хотя бы за полотенцем могу сходить. С вами – даже не могу. Постоянно спешу. Даже если просто подаю, без полотенца, смотрю на часы, а там уже – пять, четыре, три...
Полотенце там, на другом конце корта. Вы не знаете».
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Никогда не понимал, почему эти парни и девушки должны брать в руки их потные полотенца и, как рабы, бежать подавать, потом ждать, когда их вышвырнут обратно. Особенно Надаль, при всех своих хороших качествах, швырял, даже не глядя.
При этом им даже какие-нибудь перчатки не выдавали, всё голыми руками.