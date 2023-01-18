Надаль – судье: «В других матчах я хотя бы за полотенцем могу сходить. С вами – постоянно спешу»

пожаловался судье, что она слишком быстро запускает секундомер между розыгрышами. Уступая с двойным брейком во втором круге , он обратился к Марьяне Велович.

«В других матчах я хотя бы за полотенцем могу сходить. С вами – даже не могу. Постоянно спешу. Даже если просто подаю, без полотенца, смотрю на часы, а там уже – пять, четыре, три...

Полотенце там, на другом конце корта. Вы не знаете».

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