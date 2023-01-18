Шнайдер о претензиях Саккари: «Специально в лицо ей не кричала ни разу»

Теги Australian Open Мария Саккари Диана Шнайдер Теннис

18-летняя Диана Шнайдер прокомментировала претензии Марии Саккари, что она кричала ей «в лицо». Россиянка проиграла во втором круге 6:3, 5:7, 3:6 и дала интервью корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

«Я этого не слышала и вообще об этом не знала. У меня не было никакого предположения, что она так думает. Специально я этого не делала.

Был тяжелый матч, пыталась себя поддержать. Проходили долгие и трудные розыгрыши, которые я выигрывала, и мне нужно было выплеснуть эмоции, чуть скинуть напряжение. Но в ее сторону, специально в лицо, ни разу не кричала».

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1 комментарий

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ivan 07
Диана ,пошли ее с..ку подальше . Просто восхитительно сыграла. Чуть-чуть не повезло свои подачи удержать. Иначе бы домой поехала гречанка.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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