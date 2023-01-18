Ига Швентек: «Две недели ем только суши – уже смотреть на них не могу»

Теги Australian Open WTA Ига Швентек Теннис

Первая ракетка мира Ига Швентек рассказала, есть ли у нее суеверия.

«Я не суеверна. Сейчас вообще поменяла плейлист, который слушаю перед матчем. Поняла, что уже два года слушаю одни и те же песни.

Было сложно, но я справилась. И пока что все получается. Надеюсь, из-за этих песен в голове не будет беспорядка».

Также Швентек рассказала, как проводит выходные на Australian Open.

«В Мельбурне обычно солнечно. Только не сегодня – и не вчера. Вчера я вообще пошла прогуляться часов в семь, попала под дождь и полчаса пряталась под деревом.

Так что если кто-нибудь сегодня увидит меня под дождем, пожалуйста, спасите, дайте зонтик!

Может быть, сегодня устрою хороший ужин. А то я две недели ем только суши – уже смотреть на них не могу».

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1 комментарий

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Printezis1990
скоро продрищется , надо ловить пацаны жирный коэфф в 3 4 раунде ))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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