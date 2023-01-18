Ига Швентек: «Две недели ем только суши – уже смотреть на них не могу»

Первая ракетка мира рассказала, есть ли у нее суеверия.

«Я не суеверна. Сейчас вообще поменяла плейлист, который слушаю перед матчем. Поняла, что уже два года слушаю одни и те же песни.

Было сложно, но я справилась. И пока что все получается. Надеюсь, из-за этих песен в голове не будет беспорядка».

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«В Мельбурне обычно солнечно. Только не сегодня – и не вчера. Вчера я вообще пошла прогуляться часов в семь, попала под дождь и полчаса пряталась под деревом.

Так что если кто-нибудь сегодня увидит меня под дождем, пожалуйста, спасите, дайте зонтик!

Может быть, сегодня устрою хороший ужин. А то я две недели ем только суши – уже смотреть на них не могу».

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