Из-за дождя матчи на открытых кортах Australian Open начнутся не раньше 6 утра по Москве
В третий день Australian Open начало большинства матчей отложено из-за дождя. Игры идут только на трех кортах с выдвижной крышей, а на всех остальных начнутся не раньше 06:00 по московскому времени.
Сегодня в Мельбурне стартовал второй круг, но при этом из-за вчерашних жары и дождя не закончены еще 22 матча первого раунда.
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По сегодняшним, будут топ игроков сразу ставить чтобы сыграли...
По такому принципу будет, если с погодой не заладится, ну и т.д.