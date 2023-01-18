Из-за дождя матчи на открытых кортах Australian Open начнутся не раньше 6 утра по Москве

Теги Australian Open ATP WTA Теннис

В третий день Australian Open начало большинства матчей отложено из-за дождя. Игры идут только на трех кортах с выдвижной крышей, а на всех остальных начнутся не раньше 06:00 по московскому времени. 

Сегодня в Мельбурне стартовал второй круг, но при этом из-за вчерашних жары и дождя не закончены еще 22 матча первого раунда.

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3 комментария

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seimur
Ответ doty
Вчерашние доиграют, впервую очередь,- сегодняшние будут переносить, если не успеют... По сегодняшним, будут топ игроков сразу ставить чтобы сыграли... По такому принципу будет, если с погодой не заладится, ну и т.д.
увидим. на Киа Арене, 1573, третьем корте и правда вчерашние матчи доигрывались до дождя.
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doty
Ответ seimur
снежный ком покатился... и вчерашние доигрывать нужно и сегодняшние играть. погода подгадит - и вчерашние переносить опять будут и сегодняшние! 😐
Вчерашние доиграют, впервую очередь,- сегодняшние будут переносить, если не успеют...
По сегодняшним, будут топ игроков сразу ставить чтобы сыграли...
По такому принципу будет, если с погодой не заладится, ну и т.д.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
seimur
снежный ком покатился... и вчерашние доигрывать нужно и сегодняшние играть. погода подгадит - и вчерашние переносить опять будут и сегодняшние! 😐
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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