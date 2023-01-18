Из-за дождя матчи на открытых кортах Australian Open начнутся не раньше 6 утра по Москве

В третий день начало большинства матчей отложено из-за дождя. Игры идут только на трех кортах с выдвижной крышей, а на всех остальных начнутся не раньше 06:00 по московскому времени.

Сегодня в Мельбурне стартовал второй круг, но при этом из-за вчерашних жары и дождя не закончены еще 22 матча первого раунда.

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