Хачанов — Кублер прогноз на матч второго круга Australian Open 2023

Волей жребия два российских теннисиста во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису встретятся с австралийцами. Медведев играет с Миллманом, а Карен Хачанов проведет поединок с Джейсоном Кублером. Их матч состоится на корте John Cain Arena, начало не ранее 09:00 по московскому времени.

Карен Хачанов входит в число ведущих российских теннисистов, не его счету четыре титула ATP, есть определенные успехи и на турнирах Большого шлема, но все же чего-то серьезного ему добиться пока не удалось. На турнирах Большого шлема он практически всегда доходил до решающих стадий, но там встречался с соперниками сильнее его. Однако это не относится к австралийскому турниру. Тут камнем преткновения для Карена всегда был третий круг. В первом круге жребий свел россиянина с Бернабе Сапатой Мираллесом. Первый сет выдался довольно упорным, на тай-брейке верх взял Карен, а дальше победить для него было делом техники. Он отдал сопернику только два гейма. Джейсон Кублер прямо сейчас четвертая ракетка Австралии. При этом с турнирами Большого шлема у него не ладится. Он довольно опытный теннисист, 29 лет, но даже на родном Australian Open дальше второго круга ему проходить не удавалось. Сейчас есть шанс сделать это, хотя соперник будет ему противостоять сложный. В первом круге у Джейсона было меньше проблем нежели у Карена. Он встречался с аргентинцем Себастьяном Баесом и в каждом из делал брейк, победив в трех партиях

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Хачанова — 20

победы/поражения Хачанова в 2023 году — 4/2

победы/поражения Хачанова на харде — 4/2

Рейтинг ATP Кублера — 84

победы/поражения Кублера в 2023 году — 4/1

победы/поражения Кублера на харде — 4/1

Факты и статистика перед матчем Хачанов — Кублер

Джон Милламан обладатель уайлд-кард на этом турнире, что, с одной стороны, на руку Карену Хачанову. В восьми матчах подряд с обладателями уайлд-кард Хачанов проигрывал как минимум один сет, но в итоге побеждал. В свою очередь Джейсон Кублер в пяти последних матчах на родных австралийских кортах побеждал четыре раза.

Статистика личных встреч Хачанов — Кублер

Ранее теннисисты между собой не встречались, и это будет их первый опыт личных поединков.

Прогноз на матч Хачанов — Кублер

Видимо Карен Хачанов продолжит традицию и вновь отдаст один сет. Как бы там ни было букмекеры считают, что у австралийца шансов немного. «Лига Ставок» предлагает на победу Хачанова коэффициент 1,29, на победу Кублера — 3,60.

Наш прогноз: Карен Хачанов должен прервать эту серию с обладателями уайлд-кард и выиграть в трех сетах.

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