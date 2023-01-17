Швентек — Осорио прогноз на матч второго круга Australian Open 2023

Первая ракетка мира Ига Швентек с небольшими проблемами прошла во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, где теперь ей будет противостоять теннисистка из Колумбии Камила Осорио. Их матч откроет третий соревновательный день на центральном корте Rod Laver Arena. Он начнется не ранее 03:00 по московскому времени.

Ига Швентек уже третий год находится в центре внимания всего мира. После того, как ушла из спорта предыдущая теннисная королева Серена Уильямс, полька полностью господствует. Все ее матчи рассматриваются как под микроскопом и недавнее поражение на United Cup в составе сборной страны от Джессики Пегулы бурно обсуждалось – так ли хорошо готова Ига к Australian Open. И вот матч первого круга против Юле Нимайер из Германии. Швентек берет подачу соперницы в первом сете и доводит дело до победы, а во втором все увидели неожиданную картину, повела Нимайер. Но сенсации состояться не удалось. Полька взяла несколько геймов подряд и выиграла матч. Камила Осорио самая известная колумбийская теннисистка в туре. Она входит в первую сотню рейтинга, все остальные ее соотечественница далеко позади. Дальше третьего раунда на турнирах Большого шлема она не проходила. И на нынешнем Australian Open уже повторила свое лучшее достижение выйдя во второй круг. В первом матче она довольно легко в двух сетах обыграла Панну Удварди из Венгрии.

покрытие корта — хард

рейтинг WTA Швентек — 1

Рейтинг WTA Осорио — 84

Факты и статистика перед матчем Швентек — Осорио

Ига Швентек давно не проигрывала и, может быть, для нее хорошо, что поражение случилось на предыдущем турнире, а не на кортах Мельбурн-парка. Теперь она будет более собранной. Камила Осорио не сыграла ни одного матча перед Australian Open, снявшись с турнира в Хобарте.

Статистика личных встреч Швентек — Осорио

Матч второго круга Открытого чемпионата Австралии будет первым в их карьере между собой.

Прогноз на матч Швентек — Осорио

Швентек фаворитка не только предстоящего матча, но и всего турнира. Все же Юле Нимайер более опытная спортсменка, чем Осорио, и во втором круге первой ракетке мира должно быть проще. Букмекеры не сомневаются в победе Швентек. «Лига Ставок» предлагает на ее победу 1,05, на победу Осорио — 11,00.

Наш прогноз: прогноз такой же как и в первом матче Иги – победа в двух сетах, причем убедительная.

Результаты Australian Open 2023

Где смотреть Australian Open 2023