Из-за жары и дождя 21 матч Australian Open перенесли на среду
На Australian Open часть матчей из программы вторника перенесли на среду.
11 матчей приостановили из-за дождя, сегодня они возобновлены уже не будут. В частности, встречу Оксаны Селехметьевой и Донны Векич прервали по ходу решающего тай-брейка, где хорватка вела 5:1.
Ранее на завтра были перенесены 10 матчей, в том числе с участием Дарьи Касаткиной, Анастасии Потаповой и Романа Сафиуллина.
Сегодня из-за погодных условий матчи прерывались трижды: один раз из-за жары и дважды из-за дождя.
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Переносы всегда входили в правила игры, они добавляют интриги: кто-то может перегореть, а кто-то переломить неудачно складывающийся матч.
Можете конечно парировать, зачем мол тогда турнир вообще проводить, но коммерчески выгодно, судя по всему, так что это кроет все остальные аргументы.