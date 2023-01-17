Из-за жары и дождя 21 матч Australian Open перенесли на среду

На Australian Open часть матчей из программы вторника перенесли на среду.

11 матчей приостановили из-за дождя, сегодня они возобновлены уже не будут. В частности, встречу Оксаны Селехметьевой и Донны Векич прервали по ходу решающего тай-брейка, где хорватка вела 5:1.

Ранее на завтра были перенесены 10 матчей, в том числе с участием Дарьи Касаткиной, Анастасии Потаповой и Романа Сафиуллина.

Сегодня из-за погодных условий матчи прерывались трижды: один раз из-за жары и дважды из-за дождя.

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