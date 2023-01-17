Из-за жары и дождя 21 матч Australian Open перенесли на среду

Теги Australian Open ATP WTA Теннис

На Australian Open часть матчей из программы вторника перенесли на среду.

11 матчей приостановили из-за дождя, сегодня они возобновлены уже не будут. В частности, встречу Оксаны Селехметьевой и Донны Векич прервали по ходу решающего тай-брейка, где хорватка вела 5:1.

Ранее на завтра были перенесены 10 матчей, в том числе с участием Дарьи Касаткиной, Анастасии Потаповой и Романа Сафиуллина.

Сегодня из-за погодных условий матчи прерывались трижды: один раз из-за жары и дважды из-за дождя.

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7 комментариев

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Матвей ПетроФФ
Ответ Жуковчанка
Ага. На всех 20-ти кортах. Крыши уже на всех Центральных кортах есть. Но это сделали для телевидения, чтобы им было что показывать. Переносы всегда входили в правила игры, они добавляют интриги: кто-то может перегореть, а кто-то переломить неудачно складывающийся матч.
Скорее были и остаются частью игры, но не входят в правила игры.
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Жуковчанка
Ответ Матвей ПетроФФ
Ну а крышу хотя бы на Шлемах можно придумать? АО, Ролан Гаррос, Уимблдон.
Ага. На всех 20-ти кортах. Крыши уже на всех Центральных кортах есть. Но это сделали для телевидения, чтобы им было что показывать.
Переносы всегда входили в правила игры, они добавляют интриги: кто-то может перегореть, а кто-то переломить неудачно складывающийся матч.
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm ycontact
Поздравляю Новака и его многочисленных болельщиков с его очередной победой, со счетом 6:3 6:4 6:0 и делю вместе с ними радость.
+1
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-1
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Tarkovski
Ответ Матвей ПетроФФ
Ну а крышу хотя бы на Шлемах можно придумать? АО, Ролан Гаррос, Уимблдон.
Крыша на всех шлемах только на паре центральных кортов
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Матвей ПетроФФ
Ответ Under
Так а что делать, если играть травмоопасно что в дождь, что в жару? Можете конечно парировать, зачем мол тогда турнир вообще проводить, но коммерчески выгодно, судя по всему, так что это кроет все остальные аргументы.
Ну а крышу хотя бы на Шлемах можно придумать? АО, Ролан Гаррос, Уимблдон.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Under
Ответ Матвей ПетроФФ
Самое бестолковое в теннисе - это переносы из погоды. Кому может это нравится? Учитывая что играют вроде как для зрелища
Так а что делать, если играть травмоопасно что в дождь, что в жару?
Можете конечно парировать, зачем мол тогда турнир вообще проводить, но коммерчески выгодно, судя по всему, так что это кроет все остальные аргументы.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Матвей ПетроФФ
Самое бестолковое в теннисе - это переносы из погоды. Кому может это нравится? Учитывая что играют вроде как для зрелища
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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