Рахимова о флаге России на ее матче: «Они были не в моей ложе, и моя игра никак не связана с политикой»

Теги Australian Open WTA Катерина Байндль Камилла Рахимова Теннис

Камилла Рахимова выпустила заявление по поводу того, что вчера на ее матче Australian Open против украинки Катерины Байндль сидели зрители с российским флагом.

Сегодня организаторы запретили проносить флаги России и Беларуси на трибуны.

«Я бы хотела пояснить обстоятельства вокруг того, что случилось на моем вчерашнем матче на Australian Open. В время матчи какие-то люди (зрители) были с флагами. Они были не в моей ложе, и моя игра никак не связана с политикой.

Я приехала на Australian Open, чтобы выступать как теннисистка, и хочу, чтобы так ко мне и относились. Нас с командой обвинили в том, что чрезвычайно далеко от правды и никак не отражает наши убеждения.

Прошу прощения за вред, который принесла ложная информация».

Пост Рахимова сопроводила фотографией рукопожатия с Байндль и пожелала ей удачи в следующем круге.

Флаг России запретили на Australian Open. Болельщики повесили его в первый день – на матче с украинкой

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12 комментариев

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S.Graf
типа, я не я, и лошадь не моя?
вона как всё обернулось
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ivan 07
Она желает и дальше играть в туре . Отсюда и оправдывается. Ведь могут прикрыть участие в туре.
+1
-1
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atelos
Ответ Eugenie Nation
Вы в танке живете?? Привыкайте, русские будут десятилетиями оправдываться за путин истов
а может это вам и вашим потомкам десятилетиями рассчитываться за оружие и зеле бобу
+1
-1
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Eugenie Nation
Ответ Юрий Шептухин
Европейцы не долго оправдывались за нацизм и до 1945 года считали печи и газовые камеры нормальными явлениями , а идеи рейха правильными , некоторых даже по доброте душевной в победители записали хотя те до последнего защищали фюрера.
Хорошо что пришло внешнее управление и навело порядок. Будем надеятся и сейчас история повторится
+1
-1
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seimur
кто-то и на команду наехал? слов нет, одни эмоции! 😡😡
+1
0
+1
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Юрий Шептухин
Ответ Eugenie Nation
Вы в танке живете?? Привыкайте, русские будут десятилетиями оправдываться за путин истов
Европейцы не долго оправдывались за нацизм и до 1945 года считали печи и газовые камеры нормальными явлениями , а идеи рейха правильными , некоторых даже по доброте душевной в победители записали хотя те до последнего защищали фюрера.
+4
0
+4
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Другая_
Ответ Eugenie Nation
Вы в танке живете?? Привыкайте, русские будут десятилетиями оправдываться за путин истов
Ну так оправдывайтесь на здоровье 😅 Можете ещё падать на колено каждый раз, ваше право.
+12
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+10
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Eugenie Nation
Ответ Другая_
Зачем оправдываться за каких-то людей, которые пришли с флагом? Осталось извиниться за то, что она родилась в России.
Комментарий скрыт
+3
-17
-14
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Другая_
Зачем оправдываться за каких-то людей, которые пришли с флагом? Осталось извиниться за то, что она родилась в России.
+14
-3
+11
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Ирэна Айларова
Хорошо что не написала - " моя игра и я не связаны с Россией"...
+4
-4
0
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S.m2015
А на колено вставала? Нет? Не зачтено.
+3
-10
-7
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Hardy
👏
+6
-2
+4
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