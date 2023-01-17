Александрова о проблемах на ТБШ: «Может, я слишком переживаю – больше, чем нужно. Слишком много ненужных мыслей»

прокомментировала травму бедра и проблемы на турнирах «Большого шлема».

В первом круге она обыграла Исалин Бонавентюр (6:2, 6:1) и после матча дала интервью корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

– Хорошо, что поставили первым запуском, не нужно было ждать, температура еще не сильно поднялась. Все прошло довольно гладко, единственное – ветер сегодня неприятный, непредсказуемый, не совсем комфортно для игры.

– Что случилось в Аделаиде, почему не вышла на матч против ?

– Бедро, небольшое растяжение приводящей мышцы бедра. После первого матча даже идти было больно. Пошла к физио, сказали: подожди, посмотри, как все будет на следующий день.

Во вторник, получается, не тренировалась, а в среду утром мне замотали ногу и сказали попробовать размяться. Вышла на корт, поняла, что не могу бежать в левую сторону и перед «Большим шлемом» оно того не стоило, все равно не смогла бы сыграть на 100%. Лучше было восстановиться и подготовиться. – С таким повреждением хватило недели на восстановление? Как все сейчас?

– Сейчас уже в порядке. Сегодня даже не заматывала ногу на игру. Еще может два дня назад чувствовалось, но в последние дни уже все нормально. – В прошлом году на турнирах «Большого шлема» не получилось хороших результатов, почему?

– Не складывалось. Может, я слишком переживаю – больше, чем нужно. Понимаю, что такой крупный турнир и именно здесь нужно сыграть хорошо. Вместе с этим какие-то мысли, давлю на себя еще больше, чего делать не надо.

Понятно, что есть команда, которая пытается помочь, но на корте ты сам и все зависит от тебя. Выходишь на корт со своими эмоциями, как бы тебе ни пытались помочь, если сам себе не поможешь, то тяжело. И во время матчей, и до них слишком много ненужных мыслей: а вот что если сейчас не получится, не попаду. И вот этот поток. Сам себя загоняешь, куда загонять не надо. Выходишь, и конкретный провал, опять не то.

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