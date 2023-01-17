На Australian Open запретили флаги России и Беларуси
Организаторы Australian Open запретили зрителям приносит на турнир флаги России и Беларуси.
В первый день турнира российский флаг появился на трибунах во время матча между Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль. В результате украинские болельщики вызвали охрану и полицию.
«Флаги России и Беларуси теперь запрещены. Изначально мы разрешали болельщикам их проносить, но запрещали использовать, чтобы создавать помехи.
Вчера имел место инцидент, когда флаг разместили на трибунах.
Запрет вступает в силу немедленно.
Мы продолжим работать с игроками и болельщиками, чтобы обеспечить максимально комфортную среду для наслаждения теннисом», – говорится в заявлении Tennis Australia.
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"Андрюха, у нас флаг на трибуне. Возможно, криминал. По коням!"