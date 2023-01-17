На Australian Open запретили флаги России и Беларуси

Теги Australian Open ATP WTA Катерина Байндль Камилла Рахимова Теннис

Организаторы Australian Open запретили зрителям приносит на турнир флаги России и Беларуси.

В первый день турнира российский флаг появился на трибунах во время матча между Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль. В результате украинские болельщики вызвали охрану и полицию.

«Флаги России и Беларуси теперь запрещены. Изначально мы разрешали болельщикам их проносить, но запрещали использовать, чтобы создавать помехи.

Вчера имел место инцидент, когда флаг разместили на трибунах.

Запрет вступает в силу немедленно.

Мы продолжим работать с игроками и болельщиками, чтобы обеспечить максимально комфортную среду для наслаждения теннисом», – говорится в заявлении Tennis Australia.

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28 комментариев

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Антон Кривоногов
Призовые тоже не отдадут, вернее отдадут но не нашим. И я догадываюсь кому 😁
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Furry
Ответ генгбенг
Там у дудя кто то был. Не смотрел . но разные Фельгенгауэры недовольны быдлом в Богоспасённой. Призывают таки денацифицировать Богоспасенную, прям как аки Путин
Это который душой под Бахмутом, с "нашими мальчиками(ТМ), а телом в Калифорнии? 😅
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гилберт
А это как??? Можно принести флаг, но нельзя демонстрировать. Типа пусть в сумке лежит?
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Alexlx
Как сегодня западное общество легко прогибается под всякую шушеру. ЛГБТ, зеленые, желто-синие. А еще русских пропагандистов ставили в пример тут. Да все эти Соловьевы-Киселевы и прочие дети просто по сравнению с западными средствами пропагандонства.
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Влад Кабалов
Вот флаг-то российский чем им помешал? Допускаете спортсменов играть под эгидой своей страны, а флаг запрещаете, как так? Вы определитесь уже: вы за умных или за красивых?
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Ответ ALEX-CHICAGO
Это ж какими нужно быть укро-дегенаратами,чтобы придя смотреть теннис,и увидев русский флаг,вызывать охрану и полицию!?))
На ЧМ, болельщика одетого в крестоносца не впустили на стадион, на АО изначально разрешалось использовать флаги, но русские опять пошли против правил, в итоге полный запрет, а виноват то кто?
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(Алекс Кросс
Вполне Рациональное Решение )
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Eltex Kirin
Дибилизм и маразм
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екибастосЪ
Ответ генгбенг
Там у дудя кто то был. Не смотрел . но разные Фельгенгауэры недовольны быдлом в Богоспасённой. Призывают таки денацифицировать Богоспасенную, прям как аки Путин
Она уже "спасенная". Когда только успела. Еще давеча "спасаемой" была. Поздравления, чо.
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генгбенг
Ответ екибастосЪ
Ужас, невыносимая страна. Не надо туда ездить, оставайтесь в Богоспасаемой.
Там у дудя кто то был. Не смотрел . но разные Фельгенгауэры недовольны быдлом в Богоспасённой. Призывают таки денацифицировать Богоспасенную, прям как аки Путин
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ies179
Ответ Lacrosse-style goal
Вызвали полицию🤣 "Андрюха, у нас флаг на трибуне. Возможно, криминал. По коням!"
По кенгурям
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генгбенг
Есть много других флагов которые не запретили, связанные Р и Б. Работайте австралийские братья
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mishanushka
Так может вообще флаги тогда запретить на трибунах? Почему только Россия и Беларусь должны страдать
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екибастосЪ
Ответ besik
Так я про это и написал лол
В твоем мире существуют только четыре флага?
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seimur
Ответ daniella
А в трусах с символикой можно ?
если трусики женские, то нужно! только женские! (ой! сексизм ведь...) можно любые, но с надписью, что владелец/владелица с полом ещё не определился/определилась 👍😁
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ALEX-CHICAGO
Это ж какими нужно быть укро-дегенаратами,чтобы придя смотреть теннис,и увидев русский флаг,вызывать охрану и полицию!?))
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besik
Ответ екибастосЪ
Нет, можно любой флаг, кроме российского и белорусского.
Так я про это и написал лол
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екибастосЪ
Ответ besik
Можно только флаг ЛГБТ 🏳‍🌈 и с официальным цветом даунов 🇺🇦
Нет, можно любой флаг, кроме российского и белорусского.
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seimur
ну хоть тут перемога! выклянчили, чо уж там! 👏👏👏
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екибастосЪ
Ответ Антон Киселёв
Каждый год пробивают дно, то судей меняют пока те не вынесут "правильное решение" по делу Джоковича, теперь "разрешали проносить, но запрещали использовать"🤣
Ужас, невыносимая страна. Не надо туда ездить, оставайтесь в Богоспасаемой.
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Lacrosse-style goal
Вызвали полицию🤣
"Андрюха, у нас флаг на трибуне. Возможно, криминал. По коням!"
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besik
Можно только флаг ЛГБТ 🏳‍🌈 и с официальным цветом даунов 🇺🇦
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екибастосЪ
Ответ daniella
У меня кстати есть обосранные
часто срешься?
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daniella
Ответ Marky777
Только с американской
У меня кстати есть обосранные
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daniella
Ответ daniella
А в трусах с символикой можно ?
Что за чмырь минусует ?
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