На Australian Open запретили флаги России и Беларуси

Организаторы Australian Open запретили зрителям приносит на турнир флаги России и Беларуси.

В первый день турнира российский флаг появился на трибунах во время матча между и украинкой . В результате украинские болельщики вызвали охрану и полицию.

«Флаги России и Беларуси теперь запрещены. Изначально мы разрешали болельщикам их проносить, но запрещали использовать, чтобы создавать помехи.

Вчера имел место инцидент, когда флаг разместили на трибунах.

Запрет вступает в силу немедленно.

Мы продолжим работать с игроками и болельщиками, чтобы обеспечить максимально комфортную среду для наслаждения теннисом», – говорится в заявлении Tennis Australia.

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