Рыбакина — Коччаретто прогноз на матч первого круга Australian Open 2023

Москвичка Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится с подающей большие надежды итальянкой Элизабеттой Коччаретто. Их матч состоится 16 января на 13-м корте, ориентировочное начало встречи не ранее 08:15 по московскому времени.

Не все теннисисты из России продолжают выступать на мировых теннисных кортах представляя свою страну. Несколько лет назад случилась волна перехода многих молодых спортсменов под флаг Казахстана. Нельзя сказать, что этот переход как-то радикально сказался в пользу спортсменов, но одна теннисистка от этого перехода точно выиграла. Сложно сказать как сложилась бы судьба Елены Рыбакиной у себя на родине, но под флагом Казахстана она смогла выиграть в 2022 году Уимблдонский турнир. Она сотворила одну из самых громких сенсаций в теннисном мире и стала первой спортсменкой выигравшей Уимблдон и представляющей Азию. Елену накрыла волна популярности, но длилась она недолго. Дальше нужно подтверждать этот результат. Шанс предоставляется на Australian Open. В первом круге она будет играть с молодой итальянкой Элизабеттой Коччаретто. На ее счету одна победа на турнире WTA Tour, а на турнирах Большого Шлема дальше второго раунда она не проходила, хотя участвовала она в них шесть раз. По совпадению случилось это все на том же прошлогоднем Wimbledon.

покрытие корта — хард

рейтинг WTA Рыбакиной — 23

рейтинг WTA Коччаретто — 67

Факты и статистика перед матчем Рыбакина — Коччаретто

Елена принимала участие в двух январских турнирах Adelaide и Adelaide 2 и в обоих выступила не совсем удачно. На первом она дошла до ⅛ финала, на втором оступилась уже в 1/16 финала. Вполне возможно, нужно было сыграть на командном турнире United Cup, куда смог пробиться Казахстан. А вот Элизабетта играла в Хобарте и смогла дойти до финала,где уступила Лорин Дэвис из США.

Статистика личных встреч Рыбакина — Коччаретто

Соперницы играли между собой один раз и было это еще в юниорах в далеком 2017 году. Было это на US Open, где в третьем раунде Елена взяла верх в двух сетах, причем один из них под ноль. Впрочем, делать выводы из того далекого матча о силе теннисисток сегодня не стоит.

Прогноз на матч Рыбакина — Коччаретто

По опыту и по игре Елена Рыбакина превосходит свою соперницу, вот только форма теннисисток судя по первым в этом году турнирам несколько разная, и у итальянки она лучше. Впрочем, букмекеры все равно на стороне спортсменки из Казахстана. «Лига Ставок» предлагает на победу Рыбакиной коэффициент 1,34, на победу Коччаретто — 3,30.

Наш прогноз: Елена Рыбакина после прошлогодних побед, конечно, почувствовала уверенность в своих силах. Будь на ее пути в первом круге какая-то другая соперница, можно было рассуждать, но в данном случае она должна побеждать в двух сетах.

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