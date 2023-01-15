Каспер Рууд: «Мы с Надалем дважды играли в гольф, и оба раза он меня победил»
Третья ракетка мира Каспер Рууд рассказал об увлечении гольфом.
– Как бы вы охарактеризовали свою игру в гольф?
– Я надеюсь, что прибавил, но не уверен. Случаются взлеты и падения. Иногда играю хорошо, иногда – очень плохо.
– Лучше, чем Надаль?
– Нет, мы дважды играли, и оба раза он меня победил.
– В теннисе и гольфе. Это какой-то кошмар!
– Да, он очень амбициозный. Даже больше, чем на теннисном корте. У него очень хорошо получается, на самом деле, мы не играли уже несколько лет, но, возможно, скоро у нас будет новый раунд, я на это надеюсь.
– Должно быть, нелегко играть в гольф в Норвегии.
– Нет! Семь или восемь месяцев в году приходится играть в помещении, отбивая мяч в стену с помощью симулятора, а это не очень здорово. Но летом в Норвегии такая прекрасная погода. Все зеленеет, есть прекрасные поля, но, к сожалению, они открыты только четыре-пять месяцев, так что в этом главная сложность.
А так - Медведев, Зверев, Фокина (гышпанец, между прочим). Это только те, кого сразу вспомнил, но, повторю, это не имеет совершенно никакого значения
в покер, гольф, в очко и на бильярде.
Надаль сказал:
Рууд не подведёт!
(почти цэ))))
Пхах. Красиво репортер затроллил