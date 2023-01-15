Каспер Рууд: «Мы с Надалем дважды играли в гольф, и оба раза он меня победил»

Теги Рафаэль Надаль ATP Каспер Рууд Теннис

Третья ракетка мира Каспер Рууд рассказал об увлечении гольфом.

– Как бы вы охарактеризовали свою игру в гольф?

– Я надеюсь, что прибавил, но не уверен. Случаются взлеты и падения. Иногда играю хорошо, иногда – очень плохо.

– Лучше, чем Надаль?

– Нет, мы дважды играли, и оба раза он меня победил.

– В теннисе и гольфе. Это какой-то кошмар!

– Да, он очень амбициозный. Даже больше, чем на теннисном корте. У него очень хорошо получается, на самом деле, мы не играли уже несколько лет, но, возможно, скоро у нас будет новый раунд, я на это надеюсь.

– Должно быть, нелегко играть в гольф в Норвегии.

– Нет! Семь или восемь месяцев в году приходится играть в помещении, отбивая мяч в стену с помощью симулятора, а это не очень здорово. Но летом в Норвегии такая прекрасная погода. Все зеленеет, есть прекрасные поля, но, к сожалению, они открыты только четыре-пять месяцев, так что в этом главная сложность.

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16 комментариев

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Евгений Фабиянчук
Ответ Вегетарианец_
Надалю ты и свою жену отдашь, мы уже поняли.)
Надалю неинтересна ничья жена, будем объективны. А вот подарок в виде самого Руудика он бы принял - и сердечко, и то что пониже
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Евгений Фабиянчук
Ответ Raul7Realmadrid
Кто, например?:)) Дай угадаю, это Кечманович и Крайинович:?))
Лмао, ты сам упомянул Алькараса в своём комментарии, Рауф))
А так - Медведев, Зверев, Фокина (гышпанец, между прочим). Это только те, кого сразу вспомнил, но, повторю, это не имеет совершенно никакого значения
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Raul7Realmadrid
Ответ Евгений Фабиянчук
Это не имеет буквально никакого значения, Рауф. К тому же многие теннисисты и Джоковичу в любви признавались
Кто, например?:)) Дай угадаю, это Кечманович и Крайинович:?))
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Евгений Фабиянчук
Ответ Raul7Realmadrid
Завидуешь, что вся перспективная молодежь в лице Рууда, Алькараса, Корды, Муте, Дрейпера фанатеют от Надаля, а не от Джоковича?))
Это не имеет буквально никакого значения, Рауф. К тому же многие теннисисты и Джоковичу в любви признавались
+2
-2
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Raul7Realmadrid
Ответ Хозяин патриотов
Да уж, наш Веган любитель так сказать посмотреть))
Тот еще вуайерист:))
+1
-1
0
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Sincere
Каспер проиграл бы Надалю и в домино, и в поедании хотдогов на скорость😭
+4
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S.Graf
Рууд сыграл с Надалем 10 партий:
в покер, гольф, в очко и на бильярде.
Надаль сказал:
Рууд не подведёт!
(почти цэ))))
+3
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+2
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Raul7Realmadrid
Ответ Евгений Фабиянчук
И Рууд перед каждым розыгрышем бежит на другую половину корта, чтобы почесать все места своему любимчику
Завидуешь, что вся перспективная молодежь в лице Рууда, Алькараса, Корды, Муте, Дрейпера фанатеют от Надаля, а не от Джоковича?))
+5
-2
+3
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Хозяин патриотов
Ответ Raul7Realmadrid
Не надо свои пошлые мысли экстраполировать на других
Да уж, наш Веган любитель так сказать посмотреть))
+2
-2
0
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Евгений Фабиянчук
Ответ Istianoff
Финал Надаль-Рууд мечта гурманов)))))
И Рууд перед каждым розыгрышем бежит на другую половину корта, чтобы почесать все места своему любимчику
+7
-5
+2
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Raul7Realmadrid
Ответ Вегетарианец_
Надалю ты и свою жену отдашь, мы уже поняли.)
Не надо свои пошлые мысли экстраполировать на других
+4
-4
0
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Istianoff
Финал Надаль-Рууд мечта гурманов)))))
+3
-2
+1
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Raul7Realmadrid
"В теннисе и гольфе. Это какой-то кошмар"

Пхах. Красиво репортер затроллил
+2
-2
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shamic
Ответ Вегетарианец_
Надалю ты и свою жену отдашь, мы уже поняли.)
Ты бы так поступил на его месте?
+6
-4
+2
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Вегетарианец_
Надалю ты и свою жену отдашь, мы уже поняли.)
+8
-6
+2
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evgeniiios
Ещё бы бро, ты под него в любой игре ляжешь
+10
-4
+6
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