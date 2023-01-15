Каспер Рууд: «Мы с Надалем дважды играли в гольф, и оба раза он меня победил»

Третья ракетка мира рассказал об увлечении гольфом.

– Как бы вы охарактеризовали свою игру в гольф?

– Я надеюсь, что прибавил, но не уверен. Случаются взлеты и падения. Иногда играю хорошо, иногда – очень плохо.

– Лучше, чем ?

– Нет, мы дважды играли, и оба раза он меня победил.

– В теннисе и гольфе. Это какой-то кошмар!

– Да, он очень амбициозный. Даже больше, чем на теннисном корте. У него очень хорошо получается, на самом деле, мы не играли уже несколько лет, но, возможно, скоро у нас будет новый раунд, я на это надеюсь.

– Должно быть, нелегко играть в гольф в Норвегии.

– Нет! Семь или восемь месяцев в году приходится играть в помещении, отбивая мяч в стену с помощью симулятора, а это не очень здорово. Но летом в Норвегии такая прекрасная погода. Все зеленеет, есть прекрасные поля, но, к сожалению, они открыты только четыре-пять месяцев, так что в этом главная сложность.

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