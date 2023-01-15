Павлюченкова об общении с игроками: «Когда я пришла в тур, то была шокирована и сильно напугана. Кузнецова была одной из немногих, кто в то время вел себя дружелюбно»

Олимпийская чемпионка высказалась об отношениях между теннисистами.

– Я так довольна и потрясена тем, как тур и игроки отреагировали на мое возвращение. Игроки ATP, персонал, команды других игроков, все. Не то чтобы меня это сильно волновало, но просто приятно. Люди тебя уважают. Наверное, я этого не ожидала

– Почему вас так удивил теплый прием?

– Когда я была моложе, у нас всегда были примеры для подражания, такие как , , и большинство из них были очень обособленными. И поскольку они добивались успеха, я думала, что именно такой должна быть на кортах, в туре и во всем остальном. Поэтому я пыталась их копировать. Некоторые из моих бывших тренеров тоже говорили, что всегда нужно быть одной, держать дистанцию с игроками, ни с кем не дружить, потому что вы можете оказаться соперницами.

С юниоров, потом в 16-17 лет, когда я пришла в тур, если честно, я была шокирована и сильно напугана. Кузнецова была другой, она была одной из немногих, кто в то время дружелюбно вел себя в туре. Но многие игроки – , – меня так пугали. Когда мы вместе тренировались, я боялась ошибиться, потому что на меня смотрели в стиле: «Что с тобой не так?» Мне было некомфортно. Я не чувствовала себя принятой.

Сейчас, став старше и проводя столько времени в туре, я поняла, что это не мое. Я очень общительная. Так почему не быть открытой?

С Дарьей и ребятами, этим поколением, я вижу разницу. Они всегда общаются в раздевалке, в ресторанах. Они суперприветливые на корте и за его пределами. Я многому у них учусь, мы много общаемся, и атмосфера совсем другая. К тому же так легче справиться со стрессом и напряжением, когда вы на турнире.

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