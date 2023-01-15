Чемпионка US Open-2011 Стосур уйдет из тенниса после Australian Open

Чемпионка US Open-2011 Саманта Стосур объявила, что завершит карьеру после Australian Open.

Последний год она выступала только в парном разряде и в миксте с Мэтью Эбденом взяла «Уимблдон».

«Я очень рада вернуться в Мельбурн и сыграть на своем 21-м Australian Open, но со смешанными чувствами хочу поделиться, что это будет мой последний турнир.

Я так рада и благодарна, что у меня есть возможность закончить на моем любимом «Шлеме» – моем домашнем «Шлеме» – перед австралийскими болельщиками, друзьями и семьей.

Несмотря на то, что я приняла решение уйти из спорта, который очень люблю, какая-то часть меня с удовольствием играла бы вечно. Я знаю, что мне будет не хватать соревнований, всех тех удивительных впечатлений и эмоций, которые приносит тур, и того, чем я занималась почти всю свою жизнь. Было столько выдающихся матчей, некоторые против легенд спорта, на которые я оглядываюсь с мыслью, как благодарна за карьеру.

Сейчас я с нетерпением жду возможности в последний раз выйти на корт перед моими замечательными болельщиками, ради которых я занимаюсь любимым спортом, и в последний раз насладиться этим прекрасным приключением», – написала Стосур, также поблагодарив семью, команду и спонсоров.

Стосур – победительница девяти турниров в одиночке, 28 в паре (в том числе четырех «Больших шлемов») и трех в миксте. Она была №4 одиночного рейтинга и №1 парного.

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