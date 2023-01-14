Гаске о победе в Окленде: «Я уже не думал, что смогу выиграть еще один титул»

Теги Ришар Гаске ATP ASB Classic Теннис

Ришар Гаске прокомментировал победу на турнире в Окленде. В финале он обыграл Кэмерона Норри – 4:6, 6:4, 6:4.

«В моем возрасте это потрясающая победа. Я уже не думал, что смогу выиграть еще один титул. Последний раз я выигрывал турнир в 2018-м. В этом году мне исполнится 37.

Это невероятно – особенно с учетом того, что в третьем сете я уступал 0:3 и 0:40. Для меня это был невероятный матч.

И теперь мне, конечно, нечего терять в Мельбурне».

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5 комментариев

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SKA Rostov1992
Один из последних игроков про которых я узнал ещё будучи 11-летним ребёнком кто ещё держится в туре. Начал следить за теннисом с сезона 2004 года. Ришар тогда уже был в первой сотне. Тогда его называли одним из самых перспективных, но получается весь потенциал не раскрыл, хотя если бы чуть повезло с эпохой вполне мог бы зацепить шлем и 3-4 Мастерса. Получается уже 20 лет в топ-100. Феноменальная стабильность 👍 Пожелаю Ришару, как минимум до 40 лет оставаться в топе 🙂
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GuillermoCoria
Безумно приятно! Гаске заслуживает лучшего. Всегда был скромным парнем и трудягой, ну нет у него менталки Джоковича или лошадиного здоровья, либо кондиций монстра. Но он очень одарён технически! Дай Бог пылить до 40ка минимум.
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TennisForever
Ну,всегда умел красиво играть Гаске👏
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
С победой французского Гения!
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Тимофей Костин
Легенда
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