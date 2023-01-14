Гаске о победе в Окленде: «Я уже не думал, что смогу выиграть еще один титул»

прокомментировал победу на турнире в Окленде. В финале он обыграл – 4:6, 6:4, 6:4.

«В моем возрасте это потрясающая победа. Я уже не думал, что смогу выиграть еще один титул. Последний раз я выигрывал турнир в 2018-м. В этом году мне исполнится 37.

Это невероятно – особенно с учетом того, что в третьем сете я уступал 0:3 и 0:40. Для меня это был невероятный матч.

И теперь мне, конечно, нечего терять в Мельбурне».

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