Бадоса о травме: «Впереди Australian Open, и я надеюсь, что смогу восстановиться»

Теги травмы WTA Дарья Касаткина Паула Бадоса Adelaide International 2 Теннис

Паула Бадоса снялась перед полуфиналом турнира в Аделаиде против Дарьи Касаткиной. Причиной стала травма правого бедра.

«Вчера я провела очень тяжелый матч – особенно с физической точки зрения. Поэтому у меня немного заболела приводящая мышца. Было ощущение, что я ее немного потянула. И сегодня стало только чуть хуже.

Впереди Australian Open, и я надеюсь, что смогу восстановиться», – прокомментировала травму испанку.

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