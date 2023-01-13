Бадоса о травме: «Впереди Australian Open, и я надеюсь, что смогу восстановиться»
Паула Бадоса снялась перед полуфиналом турнира в Аделаиде против Дарьи Касаткиной. Причиной стала травма правого бедра.
«Вчера я провела очень тяжелый матч – особенно с физической точки зрения. Поэтому у меня немного заболела приводящая мышца. Было ощущение, что я ее немного потянула. И сегодня стало только чуть хуже.
Впереди Australian Open, и я надеюсь, что смогу восстановиться», – прокомментировала травму испанку.
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