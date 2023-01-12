Кудерметова, отыграв 5 матчболов: «Не знаю, показала ли я лучший теннис, но с психологической точки зрения была на максимуме»

прокомментировала то, что отыграла пять матчболов у во втором сете четвертьфинала турнира в Аделаиде (4:6, 7:6(5), 6:1).

«Я очень довольна выступлением, потому что матч с самого начала был очень сложным. Не знаю, показала ли я лучший теннис, но с психологической точки зрения была на максимуме, потому что старалась бороться и полностью выложиться.

Это не просто тренировка перед «Большим шлемом». Я хочу оставить на корте все».

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