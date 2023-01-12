Дрэйпер о том, что взял реванш у Хачанова: «В этот раз у меня лучше получилось навязывать свою игру, чем на прошлой неделе»

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Британец Джек Дрэйпер прокомментировал победу над Кареном Хачановым в четвертьфинале в Аделаиде – 6:4, 7:6(3). Дрэйпер взял реванш за поражение на прошлой неделе.

«Таким ребятам, как Карен, нельзя ничего отдавать – иначе он возьмет все в свои руки и выиграет. Он очень агрессивен, очень мощно подает. На задней линии он всегда в атаке, и если ты не готов ему соответствовать, он захватит контроль.

В этот раз у меня лучше получилось навязывать свою игру, чем на прошлой неделе».

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