Australian Open. Квалификация. Финал. Шнайдер сыграет с Тихоновой, Андреева – с Бейлек, Селехметьева встретится с Чанг, Полина Кудерметова – с Мухаммед

Теги Australian Open результаты WTA Анастасия Тихонова Эрика Андреева Оксана Селехметьева Диана Шнайдер Теннис

Пять россиянок сыграют за выход в основную сетку Australian Open.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

16 – 29 января 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 76 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Квалификация

Финал

Оксана Селехметьева (Россия) – Софи Чанг (США)

Полина Кудерметова (Россия) – Эйша Мухаммед (США) – 6:1, 6:3

Эрика Андреева (Россия, 29) – Сара Бейлек (Чехия) – 4:6, 6:3, 6:2

Диана Шнайдер (Россия, 8) – Анастасия Тихонова (Россия)

2 комментария

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Stas Salesov
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Вика Хименес-Касинцева тоже может попасть на свой дебютный Шлем
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Stas Salesov
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Оксана, Бренда, жду в основе🙏
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