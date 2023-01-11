Australian Open. Квалификация. Финал. Шнайдер сыграет с Тихоновой, Андреева – с Бейлек, Селехметьева встретится с Чанг, Полина Кудерметова – с Мухаммед
Пять россиянок сыграют за выход в основную сетку Australian Open.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
16 – 29 января 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 76 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Квалификация
Финал
Оксана Селехметьева (Россия) – Софи Чанг (США)
Полина Кудерметова (Россия) – Эйша Мухаммед (США) – 6:1, 6:3
Эрика Андреева (Россия, 29) – Сара Бейлек (Чехия) – 4:6, 6:3, 6:2
Диана Шнайдер (Россия, 8) – Анастасия Тихонова (Россия)
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