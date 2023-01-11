Коккинакис о Рублеве: «Многие его не очень хорошо знают, но он отличный чувак. Мы с ним дружим»

Танаси Коккинакис прокомментировал победу над Андреем Рублевым во втором круге в Аделаиде. Австралиец победил со счетом 6:4, 3:6, 6:3 и третий раз в карьере обыграл теннисиста топ-10.

«Я знал, что сегодня нужно будет показать свой лучший теннис. Он чертовски хорош – и как теннисист, и как человек. Многие его не очень хорошо знают, не видят того, что происходит вне корта, но он отличный чувак. Мы с ним дружим. Я его очень уважаю за то, как он играет и что делает.

У меня получилось показать очень хорошую игру, еще и перед домашней публикой в Аделаиде. На прошлой неделе у меня тоже был шанс, но я проиграл очень сильному теннисисту (Яннику Синнеру – Sports.ru). Рад, что я смог сохранить форму, продолжил бороться и победил в сегодняшнем матче».

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