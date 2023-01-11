Надаль, Маррей, Зверев сыграли на благотворительном турнире в рамках Australian Open

Теги Рафаэль Надаль Энди Маррей Australian Open WTA Григор Димитров Александр Зверев Фрэнсис Тиафу Мария Саккари Даяна Ястремская Марта Костюк Теннис

Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Александр Зверев, Григор Димитров, Фрэнсис Тиафу, Коко Гауфф, Мария Саккари и другие приняли участие в благотворительном турнире в рамках Australian Open.

Также на корт вышли украинский рекордсмен Книги рекордов Гиннесса 98-летний Леонид Станиславский и его ровесник австралиец Генри Янг.

Собранные средства передадут в качестве гуманитарной помощи Украине. Какую сумму удалось собрать организаторы пока не сообщают.

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3 комментария

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Sincere
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А Джоковича не было, любопытный момент)
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VaD
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Огромное уважение всем участникам мероприятия.
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внук реала
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Костюк - легенда!
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