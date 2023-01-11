Надаль, Маррей, Зверев сыграли на благотворительном турнире в рамках Australian Open
Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Александр Зверев, Григор Димитров, Фрэнсис Тиафу, Коко Гауфф, Мария Саккари и другие приняли участие в благотворительном турнире в рамках Australian Open.
Также на корт вышли украинский рекордсмен Книги рекордов Гиннесса 98-летний Леонид Станиславский и его ровесник австралиец Генри Янг.
Собранные средства передадут в качестве гуманитарной помощи Украине. Какую сумму удалось собрать организаторы пока не сообщают.
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