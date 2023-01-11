15-летняя Фрухвиртова отыгралась в квалификации Australian Open с 5:7, 1:5

15-летняя вышла в финал квалификации , обыграв – 5:7, 7:6(3), 6:3.

Во втором сете чешка уступала 1:5, 15:30 на подаче соперницы, но затем выиграла пять геймов подряд.

За матч Фрухвиртова и Снигур сделали по 10 брейков.

Фрухвиртова, которая пока ни разу не выступала на «Больших шлемах», поборется за попадание в основную сетку с Джессикой Бузас Манейро.

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