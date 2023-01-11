15-летняя Фрухвиртова отыгралась в квалификации Australian Open с 5:7, 1:5
15-летняя Бренда Фрухвиртова вышла в финал квалификации Australian Open, обыграв Дарью Снигур – 5:7, 7:6(3), 6:3.
Во втором сете чешка уступала 1:5, 15:30 на подаче соперницы, но затем выиграла пять геймов подряд.
За матч Фрухвиртова и Снигур сделали по 10 брейков.
Фрухвиртова, которая пока ни разу не выступала на «Больших шлемах», поборется за попадание в основную сетку с Джессикой Бузас Манейро.
вот Гауфф в 15 лет уже была заметной, а эта...