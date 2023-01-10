«Люблю новое поколение🤝😉». Фоньини о словах Бруксби, что он не должен извиняться за попадание мяча в трос

Теги ATP Фабио Фоньини ASB Classic соцсети Дженсон Бруксби Теннис

Фабио Фоньини отреагировал на слова Дженсона Бруксби об этикете после их матча в Окленде. По ходу третьего сета Фоньини сказал Бруксби, что он должен извиняться, когда мяч задевает трос, на что американец на пресс-конференции ответил: «Меня учили, что такие вещи – это не везение».

«🤣🤣🤣.

Так забавно👍.

Люблю новое поколение🤝😉», – написал Фоньини в сторис инстаграма.

Напомним, Бруксби победил Фоньини со счетом 6:7(2), 6:1, 6:3 и вышел во второй круг.

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7 комментариев

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Доминик
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А почему за эйсы не извиняются? Чем это принципиально отличается от нетболов?
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sava k
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Хорошо, что хотя бы в футболе не извиняются при порадании мяча в штангу.
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твинер без замаха
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Ответ Хозяин патриотов
Кто-нибудь может мне объяснить за что тут извиняться? Особенно ору, когда теннисист показывает рукой, типа он извиняется, а потом отворачивается, кулачком трясет и радуется выигранному очку.😂 Лицемерие чистой воды. Красавчик, Бруксби. Все правильно сделал)
Не все кто извиняется, потом трясут кулаком. После полутора часов игры выиграть сет нетболом и не извиниться?
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Берни Парент
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Что с них взять, старина Фабио...
https://www.youtube.com/watch?v=I8m8SXsWiYA
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Александр Тищенко
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Ответ Nikolai Maiorov
Фабио, расслабься, там давно все понятно. Это ты еще камонов на двойной не слышал...
Что значит не слышал, если он уже отец, дважды..
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Хозяин патриотов
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Кто-нибудь может мне объяснить за что тут извиняться? Особенно ору, когда теннисист показывает рукой, типа он извиняется, а потом отворачивается, кулачком трясет и радуется выигранному очку.😂 Лицемерие чистой воды. Красавчик, Бруксби. Все правильно сделал)
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Nikolai Maiorov
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Фабио, расслабься, там давно все понятно. Это ты еще камонов на двойной не слышал...
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