«Люблю новое поколение🤝😉». Фоньини о словах Бруксби, что он не должен извиняться за попадание мяча в трос
Фабио Фоньини отреагировал на слова Дженсона Бруксби об этикете после их матча в Окленде. По ходу третьего сета Фоньини сказал Бруксби, что он должен извиняться, когда мяч задевает трос, на что американец на пресс-конференции ответил: «Меня учили, что такие вещи – это не везение».
«🤣🤣🤣.
Так забавно👍.
Люблю новое поколение🤝😉», – написал Фоньини в сторис инстаграма.
Напомним, Бруксби победил Фоньини со счетом 6:7(2), 6:1, 6:3 и вышел во второй круг.
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