Бруксби о претензиях Фоньини по ходу матча: «Он сказал, что я должен извиняться, когда мяч задевает трос»

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Дженсон Бруксби рассказал о претензиях Фабио Фоньини по ходу матча в Окленде (6:7(2), 6:1, 6:3). Итальянец что-то сказал Бруксби во время смены сторон после того, как тот повел 3:0 в третьем сете.

«В пылу борьбы и эмоций такое бывает. Он сказал, что я должен извиняться, когда мяч задевает трос, но меня учили, что такие вещи – это не везение».

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1 комментарий

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Sincere
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Весь теннисный тур и болельщики знают, что надо извиняться после троса. А этого "учили"...🤦‍♀️
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