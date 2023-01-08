Аделаида (ATP). 1-й круг. Давидович-Фокина сыграет с Накашимой, Кецманович – с Эдмундом
Алехандро Давидович-Фокина сыграет с Брэндоном Накашимой в первом круге в Аделаиде.
Adelaide International II
Аделаида, Австралия
9 – 14 января 2023
ATP 250
Призовой фонд – 642 735 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
Дэн Эванс (Великобритания) – Маккензи Макдональд (США)
Лоренцо Сонего (Италия) – Джек Дрэйпер (Великобритания)
Кайл Эдмунд (Великобритания) – Миомир Кецманович (Сербия)
Брэндон Накашима (США) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
Танаси Коккинакис (Австралия) – Алексей Попырин (Австралия)
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