Аделаида (ATP). 1-й круг. Давидович-Фокина сыграет с Накашимой, Кецманович – с Эдмундом

Алехандро Давидович-Фокина сыграет с Брэндоном Накашимой в первом круге в Аделаиде.

Adelaide International II

Аделаида, Австралия

9 – 14 января 2023

ATP 250

Призовой фонд – 642 735 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Дэн Эванс (Великобритания) – Маккензи Макдональд (США)

Лоренцо Сонего (Италия) – Джек Дрэйпер (Великобритания)

Кайл Эдмунд (Великобритания) – Миомир Кецманович (Сербия)

Брэндон Накашима (США) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания)

Танаси Коккинакис (Австралия) – Алексей Попырин (Австралия)