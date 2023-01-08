Носкова о том, чему ее научил турнир в Аделаиде: «Если я верю в себя, то могу бороться и побеждать лучших в мире. Это очень приятно»

Теги Australian Open WTA Adelaide International Линда Носкова Теннис

18-летняя Линда Носкова рассказала, что узнала о себе за неделю в Аделаиде. Она прошла квалификацию, в двух матчах отыграла матчболы, победила двух соперниц из топ-10 и добралась до финала, где уступила Арине Соболенко.

«Что когда я доверяю себе и верю в свою игру, то могу бороться и побеждать лучших в мире. Это очень приятно.

Но, конечно, мне еще нужно развиваться. У меня много брешей. Всегда есть, над чем поработать».

Также Носкова рассказала, в каком состоянии находится перед стартом квалификации Australian Open.

– Лучше всего было бы, если бы я попала в основную сетку (улыбается). К сожалению, придется играть квалификацию.

Не могу сказать, что я провела уже много матчей. Так что турнир будет тяжелым. Еще одно испытание, и нужно просто это принять.

– Вы надеялись, что если сегодня выиграете, то попадете в основную сетку?

– Нет.

– Все знали?

– Да, типа того.

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2 комментария

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Aryna Lapko
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Ответ Truthishere
Носкова о том, чему ее научил турнир в Аделаиде: "Двум вещам. 1)Соболенко мне не обыграть, как бы выше головы я не прыгала. 2)Если Азаренко не впрягается и играет на минималках не стремясь выиграть, я могу отскочить на решающем ТБ если Азаренко подарит пачку очков простыми ошибками.
С Аришкой Линда играла где-то на 25 процентов своих возможностей) с Азой - на 50, ей и этого хватило чтобы старушку обыграть))
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Truthishere
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Носкова о том, чему ее научил турнир в Аделаиде: "Двум вещам. 1)Соболенко мне не обыграть, как бы выше головы я не прыгала. 2)Если Азаренко не впрягается и играет на минималках не стремясь выиграть, я могу отскочить на решающем ТБ если Азаренко подарит пачку очков простыми ошибками.
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