Носкова о том, чему ее научил турнир в Аделаиде: «Если я верю в себя, то могу бороться и побеждать лучших в мире. Это очень приятно»
18-летняя Линда Носкова рассказала, что узнала о себе за неделю в Аделаиде. Она прошла квалификацию, в двух матчах отыграла матчболы, победила двух соперниц из топ-10 и добралась до финала, где уступила Арине Соболенко.
«Что когда я доверяю себе и верю в свою игру, то могу бороться и побеждать лучших в мире. Это очень приятно.
Но, конечно, мне еще нужно развиваться. У меня много брешей. Всегда есть, над чем поработать».
Также Носкова рассказала, в каком состоянии находится перед стартом квалификации Australian Open.
– Лучше всего было бы, если бы я попала в основную сетку (улыбается). К сожалению, придется играть квалификацию.
Не могу сказать, что я провела уже много матчей. Так что турнир будет тяжелым. Еще одно испытание, и нужно просто это принять.
– Вы надеялись, что если сегодня выиграете, то попадете в основную сетку?
– Нет.
– Все знали?
– Да, типа того.
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