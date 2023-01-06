18-летняя Носкова вышла в 1/2 финала в Аделаиде, отыграв матчболы в квалификации и 1/4

Теги WTA Виктория Азаренко Анна Калинская Adelaide International Линда Носкова Теннис

Линда Носкова обыграла Викторию Азаренко в четвертьфинале в Аделаиде – 6:4, 6:7(3), 7:6(6).

При счете 5:6 в третьем сете Носкова спасла матчбол. В квалификации она также отыграла матчбол: в первом круге против Анны Калинской при счете 6:7 на решающем тай-брейке.

18-летняя чешка победила в Аделаиде пять представительниц топ-100 – больше, чем за всю предыдущую карьеру. Теперь ее баланс с соперницами этого уровня 7:5.

Она повторила свой лучший результат на турнирах WTA. Она уже доходила до полуфинала в 2022-м в Праге.

За выход в первый в карьере финал WTA Носкова поборется с Онс Жабер или Мартой Костюк.

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2 комментария

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dimon 2.0
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что там вчера бабуля в послематч интервью лепетала ?? что она чувствует уверенность на корте как никогда ?? ну держи в обе руки.
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Карпесов
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Помню, как Курникова на пути в финал в Ки-Бискейне обыгрывала одну представительницу десятки за другой. Эх, если бы она выиграла тот финал..
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