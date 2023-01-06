18-летняя Носкова вышла в 1/2 финала в Аделаиде, отыграв матчболы в квалификации и 1/4
Линда Носкова обыграла Викторию Азаренко в четвертьфинале в Аделаиде – 6:4, 6:7(3), 7:6(6).
При счете 5:6 в третьем сете Носкова спасла матчбол. В квалификации она также отыграла матчбол: в первом круге против Анны Калинской при счете 6:7 на решающем тай-брейке.
18-летняя чешка победила в Аделаиде пять представительниц топ-100 – больше, чем за всю предыдущую карьеру. Теперь ее баланс с соперницами этого уровня 7:5.
Она повторила свой лучший результат на турнирах WTA. Она уже доходила до полуфинала в 2022-м в Праге.
За выход в первый в карьере финал WTA Носкова поборется с Онс Жабер или Мартой Костюк.
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