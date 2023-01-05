Аделаида (ATP). 1/4 финала. Медведев сыграет с Хачановым, Джокович – с Шаповаловым
Даниил Медведев сыграет с Кареном Хачановым в четвертьфинале в Аделаиде.
Adelaide International
Аделаида, Австралия
1 – 8 января 2023
ATP 250
Призовой фонд – 642 735 долларов
Открытые корты, хард
1/4 финала
Даниил Медведев (Россия) – Карен Хачанов (Россия)
Новак Джокович (Сербия) – Денис Шаповалов (Канада)
Янник Синнер (Италия) – Себастьян Корда (США)
Йошихито Нишиока (Япония) – Алексей Попырин (Австралия)
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