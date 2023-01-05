Аделаида (ATP). 1/4 финала. Медведев сыграет с Хачановым, Джокович – с Шаповаловым

Теги результаты ATP Карен Хачанов Даниил Медведев Adelaide International Теннис

Даниил Медведев сыграет с Кареном Хачановым в четвертьфинале в Аделаиде.

Adelaide International

Аделаида, Австралия

1 – 8 января 2023

ATP 250

Призовой фонд – 642 735 долларов

Открытые корты, хард

1/4 финала

Даниил Медведев (Россия)Карен Хачанов (Россия) 

Новак Джокович (Сербия) – Денис Шаповалов (Канада)

Янник Синнер (Италия) – Себастьян Корда (США)

Йошихито Нишиока (Япония) – Алексей Попырин (Австралия)

 

6 комментариев

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kyckoba
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Ответ Lada_ok
На Чемп прочла, что в 7.30 играют наши парни.
Спасибо, да, посчитала уже)
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OnlyDendy
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Играли бы не против друг-друга, то проспал бы матчи, чтобы без нервов, а друг против друга буду просто получать спокойное удовольствие
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Lada_ok
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Ответ kyckoba
Написать время начала матчей? Да зачем, сами посчитают🙈
На Чемп прочла, что в 7.30 играют наши парни.
+2
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Nikolay Stavrogin
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Потенциальные соперники Ноле на атп 250 австралии 22г - шаповалов, медведев, синнер...
У рафы эти люди на последних стадиях шлема, если повезёт(
Как обычно на пути даже к мелкому титулу у Ноле одни топари...
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Sawka-promakawka
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Ответ kyckoba
Написать время начала матчей? Да зачем, сами посчитают🙈
Что-то редакторы расслабились на праздниках))
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kyckoba
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Написать время начала матчей? Да зачем, сами посчитают🙈
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