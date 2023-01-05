Аделаида (ATP). 1/4 финала. Медведев сыграет с Хачановым, Джокович – с Шаповаловым

Даниил Медведев сыграет с Кареном Хачановым в четвертьфинале в Аделаиде.

Adelaide International

Аделаида, Австралия

1 – 8 января 2023

ATP 250

Призовой фонд – 642 735 долларов

Открытые корты, хард

1/4 финала

Даниил Медведев (Россия) – Карен Хачанов (Россия)

Новак Джокович (Сербия) – Денис Шаповалов (Канада)

Янник Синнер (Италия) – Себастьян Корда (США)

Йошихито Нишиока (Япония) – Алексей Попырин (Австралия)