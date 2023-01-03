Аделаида (ATP). 2-й круг. Медведев поборется с Кецмановичем, Хачанов – с Дрэйпером

Даниил Медведев cыграет с Миомиром Кецмановичем во втором круг в Аделаиде.

Adelaide International

Аделаида, Австралия

1 – 8 января 2023

ATP 250

Призовой фонд – 642 735 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Карен Хачанов (Россия) – Джек Дрэйпер (Великобритания)

Даниил Медведев (Россия) – Миомир Кецманович (Сербия)

Йошихито Нишиока (Япония) – Маккензи Макдональд (США)

Маркос Гирон (США) – Алексей Попырин (Австралия)