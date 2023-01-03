Аделаида (ATP). 2-й круг. Медведев поборется с Кецмановичем, Хачанов – с Дрэйпером
Даниил Медведев cыграет с Миомиром Кецмановичем во втором круг в Аделаиде.
Adelaide International
Аделаида, Австралия
1 – 8 января 2023
ATP 250
Призовой фонд – 642 735 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Карен Хачанов (Россия) – Джек Дрэйпер (Великобритания)
Даниил Медведев (Россия) – Миомир Кецманович (Сербия)
Йошихито Нишиока (Япония) – Маккензи Макдональд (США)
Маркос Гирон (США) – Алексей Попырин (Австралия)
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